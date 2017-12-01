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Залізні козаки та вовки: коваль з Черкащини перетворив свої ворота на войовничі картини-обереги

01 грудня 2017, 14:14 ПРОЧЕРК Таблоїд

Будинок смілянського коваля та волонтера Миколи Єпіфанова – справжня родзинка міста. Місцевий майстер розмалював залізні ворота навколо своєї оселі патріотичними малюнками. Його будинок охороняють войовничі зображення козаків та вовки – символи "кіборгів" 90-го окремого аеромобільного батальйону. З місцевим майстром та його дружиною спілкувався сайт vikka.ua.

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Ворота ручної роботи з унікальним розписом, наче брами з сюжетів українського героїчного епосу. П'ять років поспіль 48-річний смілянин Микола Єпіфанов займався ковальською справою.

За словами дружини майстра Олени, у роду Миколи залізних справ майстрів не було. Вчився усьому сам.

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"Зайнявся ковальством, бо іншої роботи тоді не було. Працював з металом десь 5 років поспіль. Виготовляв ворота, навіси, балкони, приладдя для камінів, гойдалки. Через економічний спад та зниження попиту виковувати перестав", – зазначає Олена Єпіфанова.

Розпис на воротах зробив товариш коваля.

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"Ми довго обирали малюнки, зупинилися на цих козаках. А ще там є вовки. Це символ "кіборгів", котрі боронили Донецький аеропорт. Вовки нашиті у них на шевронах. Я товаришую з атовцями, особливо з 90-им окремим аеромобільним батальйоном. Займаюсь волонтерством: відправляю хлопцям продукти та речі. Вони ж мені привозять звідти різні експонати: ножі, гільзи, військові артефакти", – розповідає Микола Єпіфанов.

Його дружина Олена зазначає, що їхній будинок часто буває першим, куди приходять атовці, що повертаються з Донбасу. Із речей, які вони привозять її чоловікові, родина зробила міні-військовий музей у своїй домашній лазні.

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