Аномальна погода: на Черкащині серед зими з'явилися гриби (ФОТО)

Новий рік не подарував Черкащині снігу й зимового морозу, зате здивував появою грибів. У перші дні січня черкащани відправились на тихе полювання, повідомляє vikka.ua.

Першого дня 2018-го у сосновому лісі села Вергуни черкащанка наповнила свій кошик грибами гігрофорами. Цим вона поділилась у «Фейсбук»-спільноті «Гриби України».

«Надибала якісь дивні червоні гриби, серед яких є кучеряві велетні. На жаль, зовсім не густо, навіть поганки вже втомлені. Розчарована хотіла йти додому, і попхалася по урвищу, а там ось вони, мої любі, чекають. Я вже й не сподівалась, але трошки щастячка назбирала», – написала вона.

Уже другого січня черкащанка, окрім гігрофорів, натрапила й на зеленушок, але вже в сосновому лісі села Нечаївка. Трапилось це під час прогулянки з конем, зазначає жінка в соцмережі.

Також цього дня гриби були помічені черкащанами і в мішаному лісі в Золотоніському районі. Чоловік знайшов зимовий опеньок, щоправда побоявся брати його для вживання.

«У мішаному лісі знайшов такі гриби. Кажуть що це зимовий опеньок, але я ніколи його не збирав», – пише черкащанин у «Фейсбуці».

Великим «уловом» грибів третього січня похвалилась у соцмережі й жителька Золотоноші.

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