«Мокро, дико і по-справжньому» - гурт О’Torvald вперше зіграв у Черкасах

Представники України на «Євробаченні», автори саунд-треків до відомого серіаліті «Київ вдень та вночі», найфестивальніший гурт країни вперше дав повноформатний концерт у нашому місті. Виступ відбувся у рамках масштабного туру на підтримку нового альбому «Бісайди».

Кілька сотень слухачів зібрались у «Салюті» на найспекотніший «сеанс» кінотеатру. На цей концерт до Черкас приїхала й велика кількість фанів з інших міст країни, спільно із містянами під сценою відривались кияни й навіть гості зі Львову. Програма виступу формувалась із нових треків, а також кращих пісень, які увійшли до попередніх платівок «О’Torvald», які не були презентовані в Черкасах раніше.

«Мокро, дико і по-справжньому» - так після концерту висловився фронтмен гурту Женя Галич. Справді, на цьому концерті було все – шалені танці, тексти напам’ять, сотні ліхтарів і посмішок, жарти й щирі емоції.

Організатори зізнаються, що виступ «O’Torvald» займає для них першу позицію з ряду організованих концертів.

– Від першого дня існування команди "Гайда" ми прагнули до цього концерту, десятки разів спілкувались з менеджментом і щоразу засмучувались, коли різного роду обставини ставали на перешкоді, – поділилась організаторка концерту Анастасія Білецька. - Ніколи в житті не могли собі уявити, що під час одного зі зборів нам подзвонять менеджерка гурту Юля і Женя Галич й перетворять мрію в таку близьку реальність. Зараз розумію, що до цього варто було йти три роки, щастя переповнює.

Крім драйвового музичного сету, відвідувачів концерту потішило й якісне світлове шоу. Відвідувачка концерту Наталя поділилась враженнями:

– Бачила таке лиш на концертах у київських концерт-холлах і клубах. Такі ефекти додали виступу ще більшої емоційності й надриву. Це був один із кращих концертів, на яких бувала. Дуже круто! Рада за Черкаси, кожен наступний захід стає кращим за попередній. Не можу описати, як класно слухати улюблений гурт в рідному місті, нарешті це трапилось.

Після такого виступу можна відкинути всі сумніви – «O’Torvald» неодмінно повернуться до Черкас. Гайда разом!

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