Черкащанин став віце-чемпіоном світу з історичного середньовічного бою

11 травня 2018, 09:48
ПРОЧЕРК
Таблоїд
У замку Санта Севера поблизу Риму пройшов чемпіонат світу «Битва Націй 2018» з історичного середньовічного бою. Про це повідомляє «Черкаський спорт».
Черкащанин Григорій Чаплоуцький виборов срібло в номінації «професіональні бої» у ваговій категорії до 75 кг, а також став срібним призером у складі збірної України в номінації «масові бої 21х21».
У чемпіонаті приймали участь збірні 32 країн, включаючи навіть Китай, Австралію, Мексику, Бразилію та Нову Зеландію.
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