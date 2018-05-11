Черкащанин став віце-чемпіоном світу з історичного середньовічного бою

Черкащанин Григорій Чаплоуцький виборов срібло в номінації «професіональні бої» у ваговій категорії до 75 кг, а також став срібним призером у складі збірної України в номінації «масові бої 21х21».

У чемпіонаті приймали участь збірні 32 країн, включаючи навіть Китай, Австралію, Мексику, Бразилію та Нову Зеландію.

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