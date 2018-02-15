Українські аграрії вийшли на зовнішні ринки капіталу

МХП, який активно веде бізнес на Черкащині, став другою українською компанією, що вийшла на зовнішні ринки капіталу. За останні 3 роки це перше вітчизняне підприємство, що взяло таку високу планку.



Про це «Прочерку» повідомили в прес-службі холдингу.

30 січня 2017 року в Лондоні відбулась церемонія нагородження переможців за версією фінансово-аналітичного журналу IFR. Український агрохолдинг МХП посів перше місце у номінації Emerging EMEA Bond of the Year («Розміщення облігацій року з регіону Європа, Близький Схід та Африка»). Призерами також стали банки JP Morgan та ING, які виступили організаторами угоди і надавали консалтингову допомогу із транзакцією.

Обсяг єврооблігацій МХП строком на 7 років із відсотковою ставкою 7,75% сягнув 500 млн доларів. Їх випуск визнано найкращою транзакцією 2017 року. МХП став другою українською компанією, що вийшла на зовнішні ринки капіталу, чого не вдавалося зробити жодному іншому вітчизняному підприємству за останні 3 роки.

Важливо, що свій успіх та визнання на міжнародному рівні українські аграрії прагнуть направити на формування позитивного іміджу України та укріплення її економічних можливостей. І, звичайно, сьогодні завдяки такій експансії вітчизняної аграрної продукції на зовнішні ринки експортний потенціал України суттєво зросте. Це дозволить збільшити притік валюти в країну, що у вітчизняних економічних реаліях було б дуже доречно. Позитивні тенденції підкріплені реальними результатами: так за 2017 рік експорт курятини українського агрохолдингу зріс на 16% порівняно з 2016 роком і склав 220 983 тонн. Основний обсяг експорту курятини направляється в країни ЄС, Близького Сходу та Північної Африки. Так поступово крок-за-кроком українці відвойовують свої позиції на зовнішніх ринках.

До слова, позитивні результати діяльності дозволяють компанії допомагати розвиватися молодому бізнесу в Україні, який прагне теж до успіху і стоїть сьогодні на початку свого бізнесового шляху. У 2016 році МХП започаткував проект «Село: кроки до розвитку». Майже 2 роки в рамках цієї ініціативи холдинг обирає найкращі бізнес-проекти підприємців-початківців та надає їм кошти на запуск і подальший розвиток власної справи. Лише за 2017 рік МХП інвестував у рамках проекту близько 1 млн 950 тисяч гривень у розвиток бізнес-проектів сільських мешканців.

Нещодавно в Черкасах та Вінниці відбулися фінальні зустрічі учасників програми, на якій 45 переможців, що отримали гранти, ділились успіхами та підбивали підсумки першого етапу своєї підприємницької діяльності. Агрохолдинг планує розширити географію даного проекту на всю Україну. В компанії вважають, що такий внесок у розбудову малого бізнесу буде соціально відповідальним, адже сьогодні на підприємствах агрохолдингу працює понад 28 тисяч українців, кожен із яких робить свій внесок у розбудову вітчизняного агросектору.

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