Французи з’ясують, що робити з черкаським сміттям

Визначити, який склад має сміття міста Черкас та що з ним слід робити, аби шкода для довкілля була найменша, а економічний зиск – найбільший, взялася французька компанія «Бетен Енженьєрі» за фінансової підтримки уряду Франції.





Про перші кроки роботи в Черкасах журналістам 20 грудня розповіли координатори проектів Мішель Форже та Квентін Буланже, а також менеджер компанії з маркетингу та зв’язкам з громадськістю Каріна Мусіна.

Проект із комплексної оптимізації системи утилізації та переробки відходів міста Черкаси є пілотним в Україні.

– Метою проекту є вибір та економічне обґрунтування наоптимальнішого рішення для розв’язання нинішньої критичної ситуації з побутовими відходами в місті, – сказав на чистій російській мові Мішель Форже – наполовину француз і наполовину росіянин. – Першим етапом роботи є так званий морфологічний аналіз відходів, який відбувається на території комунального підприємства «ЧЕЛУАШ», яке люб’язно надало для цього приміщення. Ми відбираємо зразки сміття з різних частин міста. Черкаси поділено на чотири зони за типом відходів, які там утворюються: багатоповерхівки, приватний сектор, центр міста і промислові об’єкти (сміття з чинного полігону-сміттєзвалища поки що не аналізується, – ред.). Протягом тижня з кожної зони ми відбиратимемо по кілька зразків і завдяки нашій сортувальній команді аналізуватимемо по 34 категоріях. У результаті аналізу ми отримаємо чітке бачення структури відходів, які генерує місто.

Як наголосив Квентін Буланже, слова якого перекладав Мішель Форже, «Бетен Енженьєрі» застосовує загальноприйняту в Європі методологію аналізу відходів.

– Разом із тим, ми намагаємося адаптувати цю методологію до контексту України й конкретно міста Черкаси, – додав пан Буланже.

За словами Мішеля Форже, результатом аналізу стане визначення, яке поводження з відходами стане для Черкас оптимальним: будівництво сміттєпереробного чи сміттєспалювального заводу, нового полігону відходів з додатковою опцією видобутку біогазу абощо (всі варіанти – з дотриманням європейських екологічних норм).

На прохання журналістів пан Форже спрогнозував, що «рахуючи з сьогоднішньої дати, новий об’єкт може бути повністю запущений в експлуатацію десь через 2,5 року». Із попередньої практики можна зробити висновок, що остаточний проект для такого міста як Черкаси коштує кілька десятків мільйонів євро. Для того, щоб залучити такі інвестиції, дуже важливо розробити техніко-економічне обґрунтування проекту. Оскільки наразі саме Франція вкладає кошти в аналіз черкаського сміття, можна очікувати, що для спорудження майбутнього підприємства використовуватимуться французькі технології та залучатиметься французький бізнес.

– «Бетен Енженьєрі» сформувала так званий клуб промислових підприємств, до якого ввійшли, крім нас, 9 французьких компаній, які спеціалізуються на керуванні відходами – починаючи від їх збору й до утилізації. Всі вони зацікавлені в тому, щоб інвестувати в проект і застосовувати для нього свої технології, – наголосив пан Форже. – Також ми ведемо перемовини з потужними фінансовими установами – такими як Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, які виявляють зацікавленість у фінансуванні такого проекту.

За словами Мішеля Форже, «Бетен Енженьєрі» має 25-річний досвід реалізації промислових проектів на території пострадянських країн. В Україні компанія працювала у сфері сонячної та вітряної енергетики в Херсонській та Одеській областях, реалізували проект котельні на біомасі на Хмельниччині, працювала над проектами з очистки стічних вод у Харківській області, розробляла проекти з утилізації шахтного метану на Луганщині та з будівництва заводу сміттєзбиральних машин у Донецьку (ще до війни).

За словами Квентіна Буланже, ініціатива аналізу комунального господарства Черкас походить із міської ради. Керівництво міста звернулося до Інституту енергоефективності України, з яким співпрацює «Бетен Енженьєрі».

– Було проаналізовано 7 секторів комунальних послуг Черкас, зокрема теплопостачання, електропостачання, водопостачання, міське освітлення, відходи тощо. За результатами аналізу було визначено найслабкіші місця, серед яких найбільш вразливою є сфера утилізації відходів, – зазначив пан Буланже. – Тож ми ввійшли в контакт з міською радою та запропонували свої послуги.

Як зазначив начальник управління ЖКГ департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міськради Андрій Наумчук, наразі місто лише розпочинає співпрацю з французькою компанією.

– Згодом ми оцінимо результати її роботи. Але, як бачите, початок дуже серйозний, – додав Андрій Миколайович.

Наразі виділено ділянку під новий полігон для сміття, й на цій території передбачено можливість будівництва якогось заводу, який або сортуватиме, або перероблятиме сміття. Проте, хто цей завод будуватиме, ще не визначено.

Андрій Наумчук також уточнив, що французький проект не має ніякого відношення до пропозиції іншого потенційного інвестора – фірми з Бахрейну. Той проект наразі не отримав громадського погодження.

У свою чергу Каріна Мусіна висловила подяку міській владі за неухильне дотримання всіх домовленостей та сприяння у роботі французьких фахівців у Черкасах.



реклама