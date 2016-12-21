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Правоохоронці розповіли про свинячу голову біля хасидської святині

21 грудня 2016, 14:32 Новини Черкас та Черкаської області

Деякі подробиці подій сьогоднішньої ночі на могильному комплексі хасидського цадика Нахмана (Умань) розповіли під час брифінгу в Черкасах прокурор області Сергій Овчаренко і т.в.о. начальника головного управління Національної поліції в області Валентин Кожухівський.

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Близько 2.20 год ночі по лінії «102» до чергової частини Уманського відділу поліції надійшла інформація від охоронця могильного комплексу про те, що на території комплексу знайдено відрізану свинячу голову з вирізаною на ній свастикою. Приміщення для молитов було забризкано червоною фарбою.

Прокурор Сергій Овчаренко спростував повідомлення деяких ЗМІ про те, що в Умані стався розбійний напад, при якому нібито постраждали особи єврейської національності. За його словами, така інформація не підтвердилася: злочин було скоєно «в умовах неочевидності», тобто прямих свідків злочину немає. Разом із тим, як наголосив прокурор, це не применшує рівня відповідальності осіб, які його вчинили.

За фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної приналежності та релігійних переконань уманська поліція порушила кримінальне провадження за частиною 3 статті 161 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

– На місце події було негайно направлено слідчо-оперативну групу, – сказав Валентин Кожухівський. – Проводяться першочергові слідчі оперативно-розшукові заходи.

Крім того, до Умані виїхала група слідчого управління головного управління Національної поліції та група працівників прокуратури області на чолі з першим заступником прокурора області Володимиром Павленком. Хід розслідування перебуває під особистим контролем Генерального прокурора України Юрія Луценка. Встановлюються обставини події, вилучаються докази.

– Я впевнений, що винних осіб буде встановлено і покарано, – наголосив прокурор області. – Реакція правоохоронців на цей акт вандалізму буде жорсткою, в межах закону.

На запитання, чи підтверджуються підозри щодо участі в провокації певних націоналістичних груп, Сергій Овчаренко відповів, що розглядаються різні версії, в тому числі й ця. «Але на версіях поки що зупинятися рано – слідство тільки що почалося», – наголосив прокурор.

Правоохоронці додали, що в розслідуванні події вони співпрацюють із представниками хасидської громади Умані.

Нагадаємо, міський голова Умані Олександр Цебрій назвав події, що трапились на могильному комплексі рабі Нахмана в ніч проти 21 грудня, неприпустимим актом вандалізму, який викликав обурення не лише серед представників єврейської національності, але й усієї уманської громади. На його думку, в цих діях вбачається спланована провокація.

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Коментарі  

 
+4 #11 Голос народу 22.12.2016 11:13
Цитую Черкащанин:
Звичайно, такі дії неприпустимі! Але чому такої уваги не було коли двічі викрадали пам'ятники Тарасу Шевченку? І слідча група з області не виїздила, і справу на контроль ніхто не брав. До речі ці злочини так і не розкрили. Дуже прикро!

Чому за фактами глуму над своїми святинями так не реагуємо? І обласний прокурор і начальник поліції мають також відзвітувати перед громадою про те, що робиться задля знайдення пам'ятників Кобзаря та встановлення злочинців!
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-3 #10 Говори по-русскиилиУМИРАЙ 22.12.2016 09:16
А если бы это в православном храме произошло - MyCор'a бы тоже так переполошились ?
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-2 #9 Ай я яй... 22.12.2016 00:44
Переполошилися на свинячу голову як кацапи на Пусі- Райи.
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-1 #8 Антирашист 21.12.2016 23:58
Цитую Петрович:
А москалі написали, що вдерлися в сінагогу, били свинячою головою і т.д...

Вони завжди туплЯть :-x
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-2 #7 Ох 21.12.2016 22:01
А що страшного відбулося, щоб так всі переполошится ?
Євреям не треба лишній раз злити містян, до того ж історія про це зайвий раз теж нагадує.
Не забувайте також про те що еврейскі погроми при царизмі проплачувалися діаспорами які не витримували конкуренцію з єврейськими общинами, на той час це були греки та вірмени.
На жаль українці схильні втягуватися в чужі суперечки і бути в них основною рушійною силою.
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+1 #6 Петрович 21.12.2016 21:44
А москалі написали, що вдерлися в сінагогу, били свинячою головою і т.д...
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+3 #5 Говори по-русски 21.12.2016 20:47
Вряд ли эти .......XXLофизиономии чего то найдут
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+16 #4 Черкащанин 21.12.2016 19:47
Звичайно, такі дії неприпустимі! Але чому такої уваги не було коли двічі викрадали пам'ятники Тарасу Шевченку? І слідча група з області не виїздила, і справу на контроль ніхто не брав. До речі ці злочини так і не розкрили. Дуже прикро!
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-4 #3 Вiктор 21.12.2016 18:30
Наших братів образили, вони нам стільки добра зробили, а як вони нам допомогли відкрити очі на москалiв які нас століттями ображають. Хто це зробив як вам не соромно! Якби не вони ми б ніколи не зробили майдану, ніколи не вийшли з російської окупації! А скільки вони грошей витратили на наш великий майдан! Зупиніться не чіпайте братів русофобів! :zzz
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-5 #2 Сашо 21.12.2016 17:18
Понять и простить. Онижедети
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