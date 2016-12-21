Правоохоронці розповіли про свинячу голову біля хасидської святині

Деякі подробиці подій сьогоднішньої ночі на могильному комплексі хасидського цадика Нахмана (Умань) розповіли під час брифінгу в Черкасах прокурор області Сергій Овчаренко і т.в.о. начальника головного управління Національної поліції в області Валентин Кожухівський.





Близько 2.20 год ночі по лінії «102» до чергової частини Уманського відділу поліції надійшла інформація від охоронця могильного комплексу про те, що на території комплексу знайдено відрізану свинячу голову з вирізаною на ній свастикою. Приміщення для молитов було забризкано червоною фарбою.

Прокурор Сергій Овчаренко спростував повідомлення деяких ЗМІ про те, що в Умані стався розбійний напад, при якому нібито постраждали особи єврейської національності. За його словами, така інформація не підтвердилася: злочин було скоєно «в умовах неочевидності», тобто прямих свідків злочину немає. Разом із тим, як наголосив прокурор, це не применшує рівня відповідальності осіб, які його вчинили.

За фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної приналежності та релігійних переконань уманська поліція порушила кримінальне провадження за частиною 3 статті 161 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

– На місце події було негайно направлено слідчо-оперативну групу, – сказав Валентин Кожухівський. – Проводяться першочергові слідчі оперативно-розшукові заходи.

Крім того, до Умані виїхала група слідчого управління головного управління Національної поліції та група працівників прокуратури області на чолі з першим заступником прокурора області Володимиром Павленком. Хід розслідування перебуває під особистим контролем Генерального прокурора України Юрія Луценка. Встановлюються обставини події, вилучаються докази.

– Я впевнений, що винних осіб буде встановлено і покарано, – наголосив прокурор області. – Реакція правоохоронців на цей акт вандалізму буде жорсткою, в межах закону.

На запитання, чи підтверджуються підозри щодо участі в провокації певних націоналістичних груп, Сергій Овчаренко відповів, що розглядаються різні версії, в тому числі й ця. «Але на версіях поки що зупинятися рано – слідство тільки що почалося», – наголосив прокурор.

Правоохоронці додали, що в розслідуванні події вони співпрацюють із представниками хасидської громади Умані.

Нагадаємо, міський голова Умані Олександр Цебрій назвав події, що трапились на могильному комплексі рабі Нахмана в ніч проти 21 грудня, неприпустимим актом вандалізму, який викликав обурення не лише серед представників єврейської національності, але й усієї уманської громади. На його думку, в цих діях вбачається спланована провокація.



реклама