У Смілі освятили наріжний камінь новобудованого храму

У Смілі звершено освячення наріжного каменя та закладення капсули у фундамент храму Преподобномучениці Євгенії. Це перший храм Української Православної Церкви Київського Патріархату, який споруджується у місті Сміла, інформує офіційний сайт Черкаської єпархії.



Очолив молитву митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан. Архіпастирю співслужив настоятель парафії протоієрей Богдан Степчук та духовенство Черкаської та Київської єпархій.

На святкову подію прибув меценат та будівничий храму народний депутат України Сергій Рудик, а також керівники Сміли та Смілянського району.

По завершенні молитви отець Богдан подякував митрополиту Іоану, духовенству та всім присутнім на святі за спільні моління, піднесені в цей день до Господа.



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