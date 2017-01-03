Правоохоронці встановили осіб, які пошкодили розп'яття Ісуса Христа в Умані (ВІДЕО)

Зловмисниками, які напередодні Нового року пошкодили в Умані християнське розп’яття, виявились троє осіб, двоє з яких, рідні брати, – громадяни держави Ізраїль, особа третього встановлюється. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України та особам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, інформує сектор комунікації ГУ НП в Черкаській області.





Як раніше повідомлялось, у переддень Нового року в місті Умань було скоєно зухвалий злочин – пошкоджено гіпсове розп’яття Ісуса Христа, встановлене на дерев’яному хресті, який знаходився біля місцевого ставу. Інформація було відразу зареєстрована, на місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Главку поліції.

Враховуючи, це вже вдруге протягом місяця чиняться незаконні дії, які призводять на розпалювання релігійної ворожнечі, встановлення та затримання зловмисників причетних до даного кримінального правопорушення стало справою честі для працівників поліції. Відразу було прийнято рішення про створення з числа співробітників Уманського відділу поліції слідчо-оперативної групи, яка займалася виключно даним кримінальним правопорушенням. Незважаючи на те, що до Нового року залишалися лічені годин, було піднято практично весь особовий склад місцевої поліції, який розпочав проведення комплекс оперативно-пошукових заходів і вжиті міри принесли позитивні результати. Протягом декількох годин копіткої роботи правоохоронці відшукали молодиків, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Ними виявились два брати 18 та 16 років, громадяни держави Ізраїль. На даний час тривають заходи по встановленню третьої особи, яка причетна до даного правопорушення.

Особам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. За вчинення таких дій передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Також варто зазначити, що працівники поліції продовжують проводити комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, які 21 грудня минулого року вчинили незаконні дії на могильному комплексі цадика Нахмана та за фактом яких продовжується розслідування кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.



реклама