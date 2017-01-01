В Умані спаплюжили християнську святиню

Розп’яття Ісуса Христа пошкоджено в Умані. За цим фактом порушено кримінальне провадження, повідомляють у прес-службі Національної поліції України.





31 грудня в Уманський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Умань на березі ставка пошкоджено гіпсове розп’яття Ісуса Хреста, встановлене на дерев’яному хресті.

На місце події виїхала та працює слідчо-оперативна група на чолі з начальником поліції області Валерієм Лютим.

Подію зареєстровано, відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. За вчинення таких дій передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Проводяться слідчі дії.

Розп’яття було встановлено на цьому місці в 2013 році. Невдовзі після цього невідомі обписали його образливими написами на івриті.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року невідомі спаплюжили в Умані могильний комплекс хасидського цадика Нахмана.

Фото 2013 року - з видання "Сьогодні".



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