Черкаські капелани побували на зборах військових священиків у Києві

12 січня у конференц-залі Київської православної богословської академії відбулися збори військових священиків північних областей України. Очолив збори голова Синодального управління військового духовенства УПЦ Київського патріархату митрополит Іоан (Яременко), повідомляє сайт Черкаської єпархії.



Військові священики підсумували роботу за минулий рік і обговорили перспективи майбутнього розвитку капеланства.

Представник Генерального штабу полковник Григорій Філь від імені начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Муженка нагородив військових священиків медаллю «За заслуги перед Збройними силами України».



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