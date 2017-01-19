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Черкаські капелани побували на зборах військових священиків у Києві

19 січня 2017, 15:58 Новини Черкас та Черкаської області

12 січня у конференц-залі Київської православної богословської академії відбулися збори військових священиків північних областей України. Очолив збори голова Синодального управління військового духовенства УПЦ Київського патріархату митрополит Іоан (Яременко), повідомляє сайт Черкаської єпархії.

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Військові священики підсумували роботу за минулий рік і обговорили перспективи майбутнього розвитку капеланства.

Представник Генерального штабу полковник Григорій Філь від імені начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Муженка нагородив військових священиків медаллю «За заслуги перед Збройними силами України».

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