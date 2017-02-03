Скандальні павільйони перенесуть на площу перед Черкаським драмтеатром

Самовільно встановлені павільйони біля Черкаського драмтеатру по вул. Дашкевича тимчасово "переїдуть" на саму площу Шевченка – перед фасадом театру. Переноситимуть споруди у ніч з 3 на 4 лютого. Про це у коментарі vikka.ua повідомив заступник міського голови Геннадій Шевченко.



"Павільйони будуть перенесені на площу перед фасадом, оскільки це територія обласної ради. Там вони пробудуть до 14 лютого, доки не розпочнуться роботи з реконструкції площі. Потім їх звідти демонтують", – розповів він.

За словами Шевченка, підприємець ні з ким не погоджував встановлення цих споруд, а коли міська влада планувала їх демонтувати, він прикрився групою людей, які завадили знесенню павільйонів.

"Тоді ми тимчасово вирішили піти на поступки. Зараз буде зноситися паркан перед драмтеатром і ці споруди тимчасово перенесуть до фасаду. Бо якщо вони лишаться там, де вони зараз, то їх ніхто ніколи не прибере", – зауважив заступник мера Черкас.

Він наголосив, що обласна адміністрація і міська рада разом відповідатимуть за демонтаж цих споруд, адже проект реконструкції площі перед драмтеатром – спільний.

Нагадаємо, 1 лютого біля будівлі драмтеатру з’явилися нові тимчасові споруди. Їх самовільно встановив приватний підприємець, який на тому ж місці має квіткові павільйони.

Вже наступного дня заступник міського голови Геннадій Шевченко дав доручення керівникові управління інспектування терміново демонтувати споруди.



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