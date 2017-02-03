реклама
5TV

Скандальні павільйони перенесуть на площу перед Черкаським драмтеатром

03 лютого 2017, 13:04 Новини Черкас та Черкаської області

Самовільно встановлені павільйони біля Черкаського драмтеатру по вул. Дашкевича тимчасово "переїдуть" на саму площу Шевченка – перед фасадом театру. Переноситимуть споруди у ніч з 3 на 4 лютого. Про це у коментарі vikka.ua повідомив заступник міського голови Геннадій Шевченко.

kiosk-kvitkovyj-710x434

"Павільйони будуть перенесені на площу перед фасадом, оскільки це територія обласної ради. Там вони пробудуть до 14 лютого, доки не розпочнуться роботи з реконструкції площі. Потім їх звідти демонтують", – розповів він.

За словами Шевченка, підприємець ні з ким не погоджував встановлення цих споруд, а коли міська влада планувала їх демонтувати, він прикрився групою людей, які завадили знесенню павільйонів.

"Тоді ми тимчасово вирішили піти на поступки. Зараз буде зноситися паркан перед драмтеатром і ці споруди тимчасово перенесуть до фасаду. Бо якщо вони лишаться там, де вони зараз, то їх ніхто ніколи не прибере", – зауважив заступник мера Черкас.

Він наголосив, що обласна адміністрація і міська рада разом відповідатимуть за демонтаж цих споруд, адже проект реконструкції площі перед драмтеатром – спільний.

Нагадаємо, 1 лютого біля будівлі драмтеатру з’явилися нові тимчасові споруди. Їх самовільно встановив приватний підприємець, який на тому ж місці має квіткові павільйони.

Вже наступного дня заступник міського голови Геннадій Шевченко дав доручення керівникові управління інспектування терміново демонтувати споруди.

реклама
HBMen - аксессуары для настоящих мужчин

Коментарі  

 
0 #14 Мудрагель 04.02.2017 14:55
Пєтя каже: "Мы целый год просим власть выделить нам "нескандальное" место в деловой части города." Пєтя Ви мабуть подали до суду на місцеву владу з вимогою зобов'язати їх дати позитивну або негативну відповідь? Чи Ви домовлялися із ними "на пальцях" у незаконний спосіб? Пєтя бачиш чим завершуються договорняки? Пєтя може почнещ жити по ЗАКОНУ?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+2 #13 Галя 04.02.2017 10:26
Цей підприємець сильніший за всю черкаську мерію. Можна бути впевненими: коли відбудують драмтеатр, квіткові павільйони плавно переїдуть до приміщення театру :lol:
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-4 #12 Petr 04.02.2017 02:55
Для "ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ" сотый раз повторюсь. Мы целый год просим власть выделить нам "нескандальное" место в деловой части города. Цветы в любом городе любой страны продаются в центре городов обязательно. Но власть просто не принимает никаких решений. То при чем здесь цветочники? Их куда только не запихивали : от ЦДЮТ, Макдольса, до Пилипека и Шевченка.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-2 #11 Petr 04.02.2017 02:46
І хто як не ти був свідком нашої розмови з мером, коли я пропонував зразу розмісти Мафи на фасаді замість огорожі. Власне зараз ви так і зробили, як я вам іпропонував спочатку. Чому у вас ніколи немає мужності визнати помилки і говорити правду, а не рятуючи свій імідж (а більш ні за що ви так не піклуєтесь) обріхувати людей?
І потім, що означає - я прикрився підприємцями? Ми один колектив. Ви ж намагаєтесь нас роділити і протиставити. Навіщо це вам? А я скажу: ваша влада (не ти особисто, а інші посадовці) самі на підставних осіб пооформляли купу землі та нерухомості, а тепер ще й квітковим бізнесом вирішили зайнятись. Тому і хочуть відокремити від мене квіткарів, щоб запропонувати ім свої Мафи. Бізнесом в цьому місті має право займатись лише влада. Тому щодня в Черкасах і закривається біше 100 субєктів підприємницької діяльності.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #10 Petr 04.02.2017 02:43
Гена, я ж знав тебе порядною людиною ще з майдану. Що з тобою зробила влада? В угоду своєму шефу та іміджу, ти вдаєшся до безприцедентної брехні і необгрунтованих образ в мою адресу. По- перше саме в твоїй присутності і присутності головного архітектора мер власноручно намалював де нам розмістити МАФи - саме там ми їх і розмістили. А коли блогери підняли шум, то ви вкакались за свій імідж і ти став захищати мера,, мовляв він мав на увазі один Маф а не два.(тобто один маф на газоні розмістити можна, два - ні. Бред!)
І Ти особисто тримав в руках мою заяву на це розміщення. Як же ти можеш тепер мене так обріхувати? що з тобою?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #9 КПУ 03.02.2017 20:26
что то логики не понимаю зачем их принимать на центр почему сразу на метал не сдать а предпринимателя посадить скажем на год что бы другим было не повадно?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #8 Сидоров 03.02.2017 19:58
"Тоді ми тимчасово вирішили піти на поступки.....То хто скаже , чи влада є у нас чи нема..У мене таке враженння, що мер у нас несамостійний . Він маріонетка. Тупо виконує чиїсь вказівки. і справжня влада не у нього. А у когось , хто в тіні.У всякому разі на це вказують його дії. То може ну його....
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #7 Пошливы 03.02.2017 18:42
Да, таких уродов у власти нет нигде даже в Украине. Так позволить себя опустить. Но что то тут не так, не срастается, не верю я что цветочник даёт им миллионы. Может это павильоны власти, а каким то чуваком они просто прикрываются?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+26 #6 Мудрагель 03.02.2017 16:06
Або я не понімаю чогось, або власть у місті... не теє... не того...
Ось як я описую сітуацію: Гєна каже: "підприємець ні з ким не погоджував встановлення цих споруд," - іншими словами "пєтя забив на мене болт, а в моїй особі на місцеву владу". Гєна продовжує: "коли міська влада планувала їх демонтувати, він прикрився групою людей, які завадили знесенню павільйонів.Тоді ми тимчасово вирішили піти на поступки". Іншими словами: "Пєтя із групкою бабів-продавчинь налякали нас так, що у нас змокріло у штанях. Мене (а в моїй особі місцеву владу) опустили, і я (разом із владою) стали тєрпілами. Щоб власть употрєбіть треба мати яйця в штанях - а їх немає".
Гєна продовжує; "ці споруди вночі тимчасово перенесуть до фасаду театру". Іншими словами: Оскільки ми тєрпіли, ми працюємо на пєтю и вночі замість нього, переносимо для нього павільон туди куди він скаже. Я розумію, що ми влада фуфлижників, і заслуговуємо на зневагу місцевої громади".
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+25 #5 Кент 03.02.2017 15:18
Цитую Пациент Смелы:
"Павільйони будуть перенесені на площу перед фасадом, оскільки це територія обласної ради. Там вони пробудуть до 14 лютого, доки не розпочнуться роботи з реконструкції площі. Потім їх звідти демонтують", – розповів він.

А смысл, переносить туда, сюда, чтобы потом убрать совсем :o
Замыливание глаз людей...а там смотришь и страсти улягутся или цена решения вопроса вырастет :roll:


А потом "громадськість" понаписує листо що так гарно, так затишно стало і... попросять оставити павільйончики перед теартром вже назавжди!!!!!

А Бондаренко скаже - як громада схоче так і буду виконувати....
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі

НОВЕ НА САЙТІ

Черкаське подружжя працює в дорозі та подорожує світом
Сенс життя, мотивація або ж просто прикраса… Що означає малюнок на тілі у любителів татуювань Черкас?
Польська хвиля: як українці поїхали на заробітки
Театр
Loading...