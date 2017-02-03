Скандальні павільйони перенесуть на площу перед Черкаським драмтеатром

Самовільно встановлені павільйони біля Черкаського драмтеатру по вул. Дашкевича тимчасово "переїдуть" на саму площу Шевченка – перед фасадом театру. Переноситимуть споруди у ніч з 3 на 4 лютого. Про це у коментарі vikka.ua повідомив заступник міського голови Геннадій Шевченко.
"Павільйони будуть перенесені на площу перед фасадом, оскільки це територія обласної ради. Там вони пробудуть до 14 лютого, доки не розпочнуться роботи з реконструкції площі. Потім їх звідти демонтують", – розповів він.
За словами Шевченка, підприємець ні з ким не погоджував встановлення цих споруд, а коли міська влада планувала їх демонтувати, він прикрився групою людей, які завадили знесенню павільйонів.
"Тоді ми тимчасово вирішили піти на поступки. Зараз буде зноситися паркан перед драмтеатром і ці споруди тимчасово перенесуть до фасаду. Бо якщо вони лишаться там, де вони зараз, то їх ніхто ніколи не прибере", – зауважив заступник мера Черкас.
Він наголосив, що обласна адміністрація і міська рада разом відповідатимуть за демонтаж цих споруд, адже проект реконструкції площі перед драмтеатром – спільний.
Нагадаємо, 1 лютого біля будівлі драмтеатру з’явилися нові тимчасові споруди. Їх самовільно встановив приватний підприємець, який на тому ж місці має квіткові павільйони.
Вже наступного дня заступник міського голови Геннадій Шевченко дав доручення керівникові управління інспектування терміново демонтувати споруди.
І потім, що означає - я прикрився підприємцями? Ми один колектив. Ви ж намагаєтесь нас роділити і протиставити. Навіщо це вам? А я скажу: ваша влада (не ти особисто, а інші посадовці) самі на підставних осіб пооформляли купу землі та нерухомості, а тепер ще й квітковим бізнесом вирішили зайнятись. Тому і хочуть відокремити від мене квіткарів, щоб запропонувати ім свої Мафи. Бізнесом в цьому місті має право займатись лише влада. Тому щодня в Черкасах і закривається біше 100 субєктів підприємницької діяльності.
І Ти особисто тримав в руках мою заяву на це розміщення. Як же ти можеш тепер мене так обріхувати? що з тобою?
Ось як я описую сітуацію: Гєна каже: "підприємець ні з ким не погоджував встановлення цих споруд," - іншими словами "пєтя забив на мене болт, а в моїй особі на місцеву владу". Гєна продовжує: "коли міська влада планувала їх демонтувати, він прикрився групою людей, які завадили знесенню павільйонів.Тоді ми тимчасово вирішили піти на поступки". Іншими словами: "Пєтя із групкою бабів-продавчинь налякали нас так, що у нас змокріло у штанях. Мене (а в моїй особі місцеву владу) опустили, і я (разом із владою) стали тєрпілами. Щоб власть употрєбіть треба мати яйця в штанях - а їх немає".
Гєна продовжує; "ці споруди вночі тимчасово перенесуть до фасаду театру". Іншими словами: Оскільки ми тєрпіли, ми працюємо на пєтю и вночі замість нього, переносимо для нього павільон туди куди він скаже. Я розумію, що ми влада фуфлижників, і заслуговуємо на зневагу місцевої громади".
А потом "громадськість" понаписує листо що так гарно, так затишно стало і... попросять оставити павільйончики перед теартром вже назавжди!!!!!
А Бондаренко скаже - як громада схоче так і буду виконувати....