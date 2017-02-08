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Тренкін відповів на «медичні» закиди Майбороди

08 лютого 2017, 10:39 Новини Черкас та Черкаської області

«У питанні підтримки медицини ми з Любов’ю Майбородою – однодумці, – зазначив у коментарі «Прочерку» керівник бюджетної комісії Черкаської міськради Юрій Тренкін. – Але по-різному дивимося на дохідну частину бюджету».

Тренкiн

Нагадаємо, під час учорашньої прес-конференції головний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Черкаської міськради, екс-депутат облради Любов Майборода звинуватила Юрія Васильовича та його колег по комісії у «гігантоманії»: замість того, щоб купувати ліки, проводити ремонти у лікувальних закладах міста та закупляти нові сучасні ліжка, міська рада планує закуповувати дороге медичне обладнання та будувати в місті льодовий палац. На думку Любові Володимирівни, «гігантоманія» є пріоритетом для корупційних схем.

– Стосовно підтримки галузі здоров’я у нас із Любов’ю Майбородою – єдина позиція: це – основна галузь, яку треба підтримувати, яку треба фінансувати, і не за залишковим принципом. Необхідно на 100 відсотків задовольняти потреби цієї галузі.

З іншого боку, в Юрія Тренкіна з Любов’ю Майбородою – різні погляди на дохідну частину бюджету.

– Любов Володимирівна вважає, що дохідна частина не перевищує 400 мільйонів гривень. А я, спираючись на розрахунки податківців, думаю, що дохідна частина буде 660 мільйонів. Джерела цих доходів, зокрема, – податки від збільшеної заробітної плати. Крім того, від початку року вже минуло більше місяця. Податківці гарантують певні надходження, – наголосив Юрій Тренкін.

Він також нагадав, що на початку минулого року передбачалося, що бюджет розвитку міста становитиме 180 млн грн. А по факту він склав 550 млн грн.

– Отже, наші шановані економісти «не вгадали» в три рази. Планували 180 мільйонів, а потім наприкінці першого кварталу: «Ой, а в нас ще є!..» І швиденько «розкидали» ці гроші. І потім – знов те саме. Ні, треба взяти за планові 660 мільйонів гривень, обговорити бюджет у комісіях, з громадськістю, поспілкуватися з усіма департаментами та розпорядниками коштів, і потім затверджувати узгоджені з усіма витрати, – переконаний Юрій Тренкін.

Крім того, як зазначив Юрій Тренкін, Любов Майборода пропонує передбачити в міському бюджеті 10 млн грн коштів, які мали б надійти з державного та обласного бюджетів, але невідомо, чи вони надійдуть по факту.

– Ми на бюджетній комісії наголосили Любові Майбороді, що треба звернутися до обласної влади, до держави, і тільки якщо ми не зможемо знайти належних аргументів, належного забезпечення субвенцій із обласного і державного бюджетів, прийти до фінансування цих потреб із міського бюджету. Тобто, потрібно використати можливості покриття цих витрат за рахунок бюджетів іншого рівня. А якщо не вистачить, то відбудеться перерозподіл витрат усередині департаментів, ці статті витрат, які є захищеними (а це заробітна плата, інші нарахування), буде покрито на 100 відсотків, – вважає Юрій Тренкін.

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Коментарі  

 
0 #12 разик 09.02.2017 11:31
а чого грошам на депозиті лежать? Хай хоч вони зароблять?
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+1 #11 Реаліст Комаров 09.02.2017 08:48
Для чого в когось питати чи виясняти. Достатньо просто сходити в черкаську поліклініку, чи полежати в стаціонарі, чи відвідати стоматолога в міській стоматології. Якщо немає хороших знайомих або ти будеш без грошей то лікування буде формальне, зведене до банальної виписки якогось препарату. Відповідальност і за пацієнтів немає і в помині, а гроші потрібні на кожному кроці, особливо в стоматології. Тут можна насолодитися і істинно совковими чергами........
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+12 #10 Верник 08.02.2017 21:18
а скажіть но, шо там із кримінальним провадженням коли в мерії обшуки були, менти кучу печаток лівих фірм вилучили, громка справа, Толя-мер посадити грозився всіх???? Так і тут буде... Нема кого сажати - всі свої, мля...
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+19 #9 звір 08.02.2017 17:02
а на ліце -самий інтелект. Про шо сказав-і самий злякавсь
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+21 #8 рандеву 08.02.2017 17:00
а Тренкін що голова бюджетної комісії??? Оце вже точний звездець місту
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+15 #7 небайдужий 08.02.2017 16:51
федор принципиальний, то ми ж і дозволяємо йому колотить бабло,сидячи на диванчиках
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+26 #6 Балаганов 08.02.2017 13:25
Тренкін фахівець по тому як вкрасти бюджетні кошти.Його фірми зараз прибирають в Соснівському Субі, розставили кіоски по місту , переймаються годуванням комунальних закладів. Фахівець, але таки ділиться...
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+24 #5 серожа 08.02.2017 12:07
Оце спеціаліст. Нехай краще і далі ....... на руках носить по церквам
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+27 #4 федор принципиальный 08.02.2017 12:05
тренкин-молодой пацан,у него,как и у многих,как наколотить бабла,а все остальное словеса.
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+11 #3 фінік 08.02.2017 11:30
у Джуган треба питать.
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