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Очільника обласного театру представили колективу

09 лютого 2017, 13:40 Новини Черкас та Черкаської області
Планами розвитку театру та його репертуару поділився новий керівник обласного музично-драматичного театру Петро Ластівка. Його сьогодні офіційно представив колективу заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Сергій Овчаренко.

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Обирали нового очільника обласного театру за конкурсом, згодом його кандидатуру затвердили й депутати. І вже вчора голова обласної ради підписав з ним трудову угоду.

Новий керівник закладу запевнив, що докладе усіх зусиль, аби Черкаський обласний театр вийшов на якісно новий рівень.

– Моя мета, аби вже у найближчі декілька років цей театр працював з найкращими режисерами, за найліпшою драматургією та вийшов на новий, всеукраїнський, рівень, – наголосив Петро Ластівка. – Переконаний, що ці компоненти зроблять наші вистави популярними серед глядачів і проходитимуть з аншлагами. Впевнений, що і з ремонтом справа не затримається.

Вітаючи колектив театру з новий директором, Сергій Овчарекно також зауважив, що зі свого боку обласна влада докладає усі зусилля, аби, по завершенню відбудови, драматичний театр став справжньою окрасою міста.

– Сьогодні у нас приємний привід для зустрічі – наш обласний театр офіційно з новим керівником, – зазначив Сергій Миколайович. – Петро Петрович Ластівка виграв конкурс, і, певен, уже поділився зі своїми працівниками подальшими планами у роботі. Тож хочу побажати їм плідної співпраці, завдяки черкащани та гості міста матимуть нагоду переглядати гарні постановки. Спільними зусиллями ми подолаємо всі ті виклики, які стоять перед нами. Це стосується і завершення ремонту. Проект відбудови складний, двоетапний, і ми провели надзвичайно багато кропіткої роботи з його розробки. Плануємо і цього року залучити кошти ДФРР для проведення ремонту в театрі. У найближчі місяці маємо здати фасад приміщення та провести його підсвітлення.

Про це інформує сайт Черкаської ОДА

Нагадаємо, нещодавно черкаський театр обставили кіосками...

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Коментарі  

 
+3 #23 Актер 10.02.2017 09:35
Мдаааа уровень культуры и интеллекта желает быть лучшим. Имею право так говорить потому что присутствовал на 2 собраниях. Колосальный контраст с Осиповым :lol:
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+4 #22 Театрал 10.02.2017 09:31
Цитую ввв:
Цитую Татьяна:
Была на собрании, полный не профессионализм и не компетентность данного нового очильника. ОДА выбирает под стать себе :lol:

А Островский выступал ? Что он говорил ?

Навіть якщо виступав, то прес-служби ОДА і міськвиконкому завжди цитують "більшого начальника" з тих, хто був. Совкова система в дії.
Та й нащо відволікати ще чиїмись промовами від стопяццотої обіцянки Овчаренка? Я вже кайфую від того, як він почав обходити згадки конкретної дати завершення ремонту театру.
Збрехавши десять раз, нарешті навчився не теліпати зайве язиком? :-)
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+6 #21 федор принципиальный 10.02.2017 09:24
Цитую марина:
Овчаренко - ПОЗОР!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!

Папа Мыкола на основе своей биографии и сыночков воспитал в этом же духе
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+7 #20 Актер 10.02.2017 09:21
Цитую Пошливы:
Странно, человек ещё только пришёл и такая злость. Он мне уже нравится, держит удар. Не дождусь премьер.


Удар у него еще впереди, он еще ничего не держал ;-) Не зря его убрали с др.театров
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+8 #19 Зритель 10.02.2017 09:18
Цитую Пошливы:
Странно, человек ещё только пришёл и такая злость. Он мне уже нравится, держит удар. Не дождусь премьер.

Долго ждать придется :lol:
И не дождешся.
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+6 #18 Татьяна 10.02.2017 09:15
Цитую ввв:
[quote name="Татьяна"]Была на собрании, полный не профессионализм и не компетентность данного нового очильника. ОДА выбирает под стать себе :lol:

А Островский выступал ? Что он говорил ?[/quote

Молчал, чтоб лишнего не ляпнуть :-) бенефис был у овчаренко.
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+11 #17 Цензору 10.02.2017 09:13
За день до иннагурация :lol: он нас собирал и рассказывал свою биографию 2часа :lol: было весело и немного о " планаз". Люди уходили с собрания ;-) . Татьяна :-)
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-10 #16 Пошливы 09.02.2017 22:05
Странно, человек ещё только пришёл и такая злость. Он мне уже нравится, держит удар. Не дождусь премьер.
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-6 #15 Цензор 09.02.2017 21:25
Цитую Татьяна:
Была на собрании, полный не профессионализм и не компетентность данного нового очильника. ОДА выбирает под стать себе :lol:

Ластівка П.П., який з 5-ти років на сцені, під час іновгураційної промови сказав кілька речень. Саме в якому з них професійна Тетяна уздріла непрофесіоналіз м?
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+10 #14 Ох 09.02.2017 19:17
Цитую Татьяна:
Была на собрании, полный не профессионализм и не компетентность данного нового очильника. ОДА выбирает под стать себе :lol:

Які їхали, таких здибали....
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