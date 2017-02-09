Очільника обласного театру представили колективу

Обирали нового очільника обласного театру за конкурсом, згодом його кандидатуру затвердили й депутати. І вже вчора голова обласної ради підписав з ним трудову угоду.
– Моя мета, аби вже у найближчі декілька років цей театр працював з найкращими режисерами, за найліпшою драматургією та вийшов на новий, всеукраїнський, рівень, – наголосив Петро Ластівка. – Переконаний, що ці компоненти зроблять наші вистави популярними серед глядачів і проходитимуть з аншлагами. Впевнений, що і з ремонтом справа не затримається.
Вітаючи колектив театру з новий директором, Сергій Овчарекно також зауважив, що зі свого боку обласна влада докладає усі зусилля, аби, по завершенню відбудови, драматичний театр став справжньою окрасою міста.
– Сьогодні у нас приємний привід для зустрічі – наш обласний театр офіційно з новим керівником, – зазначив Сергій Миколайович. – Петро Петрович Ластівка виграв конкурс, і, певен, уже поділився зі своїми працівниками подальшими планами у роботі. Тож хочу побажати їм плідної співпраці, завдяки черкащани та гості міста матимуть нагоду переглядати гарні постановки. Спільними зусиллями ми подолаємо всі ті виклики, які стоять перед нами. Це стосується і завершення ремонту. Проект відбудови складний, двоетапний, і ми провели надзвичайно багато кропіткої роботи з його розробки. Плануємо і цього року залучити кошти ДФРР для проведення ремонту в театрі. У найближчі місяці маємо здати фасад приміщення та провести його підсвітлення.
Про це інформує сайт Черкаської ОДА
Нагадаємо, нещодавно черкаський театр обставили кіосками...
Навіть якщо виступав, то прес-служби ОДА і міськвиконкому завжди цитують "більшого начальника" з тих, хто був. Совкова система в дії.
Та й нащо відволікати ще чиїмись промовами від стопяццотої обіцянки Овчаренка? Я вже кайфую від того, як він почав обходити згадки конкретної дати завершення ремонту театру.
Збрехавши десять раз, нарешті навчився не теліпати зайве язиком?
Папа Мыкола на основе своей биографии и сыночков воспитал в этом же духе
Удар у него еще впереди, он еще ничего не держал Не зря его убрали с др.театров
Долго ждать придется
И не дождешся.
А Островский выступал ? Что он говорил ?[/quote
Молчал, чтоб лишнего не ляпнуть бенефис был у овчаренко.
Ластівка П.П., який з 5-ти років на сцені, під час іновгураційної промови сказав кілька речень. Саме в якому з них професійна Тетяна уздріла непрофесіоналіз м?
Які їхали, таких здибали....