Очільника обласного театру представили колективу

Планами розвитку театру та його репертуару поділився новий керівник обласного музично-драматичного театру Петро Ластівка. Його сьогодні офіційно представив колективу заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Сергій Овчаренко.





Обирали нового очільника обласного театру за конкурсом, згодом його кандидатуру затвердили й депутати. І вже вчора голова обласної ради підписав з ним трудову угоду.

Новий керівник закладу запевнив, що докладе усіх зусиль, аби Черкаський обласний театр вийшов на якісно новий рівень.

– Моя мета, аби вже у найближчі декілька років цей театр працював з найкращими режисерами, за найліпшою драматургією та вийшов на новий, всеукраїнський, рівень, – наголосив Петро Ластівка. – Переконаний, що ці компоненти зроблять наші вистави популярними серед глядачів і проходитимуть з аншлагами. Впевнений, що і з ремонтом справа не затримається.

Вітаючи колектив театру з новий директором, Сергій Овчарекно також зауважив, що зі свого боку обласна влада докладає усі зусилля, аби, по завершенню відбудови, драматичний театр став справжньою окрасою міста.

– Сьогодні у нас приємний привід для зустрічі – наш обласний театр офіційно з новим керівником, – зазначив Сергій Миколайович. – Петро Петрович Ластівка виграв конкурс, і, певен, уже поділився зі своїми працівниками подальшими планами у роботі. Тож хочу побажати їм плідної співпраці, завдяки черкащани та гості міста матимуть нагоду переглядати гарні постановки. Спільними зусиллями ми подолаємо всі ті виклики, які стоять перед нами. Це стосується і завершення ремонту. Проект відбудови складний, двоетапний, і ми провели надзвичайно багато кропіткої роботи з його розробки. Плануємо і цього року залучити кошти ДФРР для проведення ремонту в театрі. У найближчі місяці маємо здати фасад приміщення та провести його підсвітлення.

Про це інформує сайт Черкаської ОДА

Нагадаємо, нещодавно черкаський театр обставили кіосками...

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