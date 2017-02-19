Громадські слухання в Черкасах знову не відбулися, бо влада не очікувала ажіотажу

Більше тисячі людей сьогодні зібралися на громадські слухання з приводу питання забудови Соснівки, - про це інформує журналіст «Прочерку».

Однак, відкрити громадські слухання так і не вдалося. Як сказала директор департаменту організаційного забезпечення Лілія Маліщук, вона не очікувала, що на громадські слухання прийде стільки людей.

Після того як головуюча Маліщук визначилася з лічильною комісією, учасники слухань наголосили, що в залі Будинку імені Кулика неможливо перебувати, бо там занадто душно. І запропонували перенести громадські слухання на інший день і в інший зал.

До того ж, за словами учасників обговорень, багато людей взагалі не змогли потрапити до залу, що порушило їхні права. Після цього виникла палка дискусія: одні погоджувалися з перенесенням, інші – ні.

Міський голова ЧеркасАнатолій Бондаренко підтримав ідею перенесення слухань в іншу залу наступної неділі. Однак зазначив, що він буде відсутній, а його обов’язки виконуватиме заступник Станіслав Овчаренко.

Деталі згодом.

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