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Громадські слухання в Черкасах знову не відбулися, бо влада не очікувала ажіотажу

19 лютого 2017, 15:16 Новини Черкас та Черкаської області

Більше тисячі людей сьогодні зібралися на громадські слухання з приводу питання забудови Соснівки, - про це інформує журналіст «Прочерку».

Однак, відкрити громадські слухання так і не вдалося. Як сказала директор департаменту організаційного забезпечення Лілія Маліщук, вона не очікувала, що на громадські слухання прийде стільки людей.

Після того як головуюча Маліщук визначилася з лічильною комісією, учасники слухань наголосили, що в залі Будинку імені Кулика неможливо перебувати, бо там занадто душно. І запропонували перенести громадські слухання на інший день і в інший зал.

До того ж, за словами учасників обговорень, багато людей взагалі не змогли потрапити до залу, що порушило їхні права. Після цього виникла палка дискусія: одні погоджувалися з перенесенням, інші – ні.

Міський голова ЧеркасАнатолій Бондаренко підтримав ідею перенесення слухань в іншу залу наступної неділі. Однак зазначив, що він буде відсутній, а його обов’язки виконуватиме заступник Станіслав Овчаренко.

Деталі згодом.

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Коментарі  

 
+2 #12 Каврай 19.02.2017 21:50
Цитую че:
Дуже прикро, але скоріш за все більшисть депутатів ЧМР на стороні "інвестора"

А що,хтось не знає,що це питання було рясно оплачене інвестором?
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+4 #11 Каврай 19.02.2017 21:48
Без мера проводити не можна!!!!
Все наперед продумано,потім скаже,що він не при ділі.
Слухання тільки в його присутності!
Не будьмо лохами!!!!
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+4 #10 че 19.02.2017 20:30
Дуже прикро, але скоріш за все більшисть депутатів ЧМР на стороні "інвестора"
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+4 #9 федор принципиальный 19.02.2017 19:30
Вспомните,как кинули громаду,которая была против строительства высоток около драмтеатра,подо бное происходит и сейчас-все и вся уже куплены,на сессии наберут нужное количество голосов и бондаренко с шуриком разведут руками-они ведь ни причем.
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+13 #8 Демократія 19.02.2017 18:32
Влада не може не радіти такій небайдужості та підвищеній громадській активності черкащан :lol:
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+14 #7 дивина 19.02.2017 17:59
а за чиїми прогнозами і чому чиновники очікували низьку явку жителів?
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+9 #6 Светлана 19.02.2017 17:30
Какой же бондаренко трусливый! Это сущ-во вызывает только чувство брезгливости и ничего более.
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+13 #5 Каврай 19.02.2017 17:00
Ну,коли в залі сидить аферистка Жанна,тоді все ясно.
Але,видно таких жанн,було мало.
Де ж іх знайти більше наступного разу?
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+13 #4 сер 19.02.2017 16:57
Провальчикс вийшов/////
Наступного разу щось та придумають.
Буде дорого.
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+15 #3 руки геть від Соснівки 19.02.2017 16:36
За посадою, товариш В.Шабанов, просто зобов'язаний надати підказку очільникам славетного міста про достойний вихід з цього ганебного "мутняка". А вихід є один - це місцевий референдум (ст.7 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні") і, КРАПКА.
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