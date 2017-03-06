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Завтра позачергове засідання сесії Черкаської міськради

06 березня 2017, 10:09 Новини Черкас та Черкаської області

Завтра, 07 березня 2017 року (вівторок) о 10.00 скликається позачергове двадцять п’яте пленарне засідання другої сесії Черкаської міської ради у залі засідань міськвиконкому (к.206) з питань:

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1. Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613 «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки».

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік».

Про це інформує сайт міськради

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