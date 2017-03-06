Черкаські чиновники не можуть розібратися з кленами

У Черкасах вздовж вулиці Чорновола торік влітку було викопано декілька десятків кленів. Нагадаємо, що різні департаменти перекидали відповідальність одне на одного, проте згодом заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Роман Буданцев роз’яснив, що клени викопали у зв’язку з облаштуванням там зливової каналізації. У мерії стверджували, що після облаштування мереж зливової каналізації викопані дерева заплановано повернути на місце. Проте на цій вулиці ніякої каналізації досі не зробили.





Показовим було й те, що бетонні кільця, які були завезені для каналізації і складені вздовж дороги, згодом просто… виставили на продаж.

Ситуація дуже нагадує ту, яка виникла з встановленням фонтану перед центром дитячої та юнацької творчості. Лише через те, що фонтан не влаштував своїм виглядом громадськість і тема набула резонансу, на поверхню виплила інформація, що сама конструкція фактично нічийна і згодом сам міський голова підтвердив, що фонтан буде демонтовано.

Нічийними є, очевидно, і дерева в місті, бо знайти крайніх у справі зникнення дерев важко.

– На вулиці Чорновола та інших вулицях, де йдуть роботи, відповідальність лежить повністю на департаменті-замовнику. Після ремонту виконавець робіт має здати об’єкт з облаштованими тротуарами, зеленими зонами. І коли вже буде об’єкт здаватися в експлуатацію, тоді ми зможемо пред’явити претензії щодо дерев абощо, – сказав начальник відділу екології Черкаського МВК Володимир Гусаченко і направив до керівника департаменту містобудування та архітектури Артура Савіна.

При цьому Гусаченко запевнив, що клени мали б бути посаджені назад по завершенню ремонту дороги. Але після виконання певних робіт. А це і облаштування каналізації, і досипання грунту (бо під час ремонту був піднятий бордюрний камінь).

– До речі, так само завищений тротуар на бульварі Шевченка і там так само треба буде відновлювати зелену зону, досипаючи землі. Інакше нахил на проїзну частину бульвару сприятиме тому, що на дорогу тектиме дощова вода. Але ми можемо лише від приватників, які ведуть в будинки каналізацію, брати гарантійні листи про відновлення зеленої зони. А щодо централізованого ремонту доріг – це до департаменту Савіна, – зазначив Гусаченко.

У свою чергу Артур Савін, керівник департаменту містобудування та архітектури, не зміг відповісти на запитання журналіста щодо того, коли клени можуть бути повернуті на місце і коли буде облагороджена зелена зона на вулиці Чорновола і… перенаправив це питання назад до Гусаченка.

Голова екологічної організації «Екосвіт» Людмила Ткаченко зазначає з власного досвіду: після пересадки дерева не так і легко зберегти. Мовляв, їх краще пересаджувати пізньою осінню чи ранньою весною.

– У нас слабкий догляд за пересадженими деревами і часто вони сохнуть. Приживленість дуже низька. Крім того, немає стратегії висадки певних видів дерев у потрібних місцях. Так, колись по Чорновола й інших вулицях росли тополі, які висаджувалися невипадково. Вони дуже гарно поглинали різні шкідливі викиди. Тепер же немає не те, що тополь, а й клени прибрали. За екологію не думають. А потім через роки в нас хворітимуть діти і дивуватимемося в чім проблема. Я думаю, що цим питанням мала б зацікавитися державна обласна екологічна інспекція, бо якщо клени акуратно викопали на час ремонту дороги, то чому б не сказати чітко, де вони і в якому стані зберігаються? – справедливо дивується активістка.

Зазначимо, що в інтернеті один подібний клен коштує декілька тисяч гривень...

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