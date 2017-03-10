У черкаському суді розглядали справу звільненої вчительки Макаренко

У Соснівському районному суді 10 березня відбулося перше засідання у справі вчителя Наталії Макаренко, яку звільнили із школи №17 через скандал.





Педагог переконана, що у департаменті освіти та гуманітарної політики її звільнили незаконно. Тому вимагає поновлення на роботі із стягненням середнього заробітку за час вимушеного прогулу, інформує журналіст Zmi.ck.ua.

Однак засідання суду фактично так і не відбулося, оскільки надійшла апеляційна скарга від особи, яка раніше не залучалася до справи. Журналістам у Соснівському райсуді не уточнили, хто саме подав скаргу.

Відтепер справу направили до Апеляційного суду. Адвокат Наталії Макаренко зазначила, що тепер буде вивчати нові матеріали цієї справи. Сама ж вчителька від будь-яких коментарів відмовилася.

За словами судді, після того як вирішиться апеляційна скарга, буде призначено судове засідання.

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