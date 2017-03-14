Біля ОДА знов будують «собачу будку» (ВІДЕО)

У Черкасах на Соборній площі біля облдержадміністрації зібралося кілька десятків активістів ГО «Автомайдан Черкаси», «Азов», а також депутати місцевих рад, інформує з місця події кореспондент «Прочерку».

Кілька чоловіків споруджують біля дверей ОДА «собачу будку» з плакатами, на яких зображений Президент України Петро Порошенко.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко також прийшов до будівлі ОДА, аби підтримати протестувальників.

– Я не розумію, як можна воювати і торгувати. Одні хлопці воюють, а інші – торгують. Це неприпустимо. Я думаю, завтра міська рада ухвалить рішення про заклик до української влади скасувати цю торгівлю, – сказав Бондаренко.

До протестувальників вийшов голова ОДА Юрій Ткаченко.

– Я вийшов до людей поспілкуватися, почути їхні думки, – сказав він.

Але спілкування не спонукало пікетувальників відмовитися від акції протесту. Наразі активісти продовжують збиратися на Соборній площі.

Нагадаємо, вчора біля Черкаської ОДА активісти палили шини «на знак протесту проти затримання активістів, які виступали за блокаду торгівлі з окупантами». Спалили також імпровізовану «собачу будку».

Раніше, відвідуючи Харків, Петро Порошенко заявив:

– Хтось дуже хоче розхитати лодку, комусь дуже хочеться з прапорами походити по проспектах, вигукуючи «Геть». Чому? Тому що працювати не вміють. Нічого, навіть собачої будки в житті не збудували і закликають до дестабілізації в державі.

У понеділок, 13 березня, учасники блокади окупованої частини Донбасу заявили про те, що їхній «редут» на станції Кривий Торець було силою розігнано працівниками СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД. Частину активістів було тимчасово затримано.

Завтра в Черкасах мають відбутися позачергові сесії обласної і міської рад, скликані через силовий розгін блокадників окупованого Донбасу.

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