Міський голова Черкас підписав меморандум пілотних міст

Меморандум пілотних міст підписав учора в Києві міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Про це у Фейсбуці повідомила директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Наталя Джуган.







«Працюємо з містами в проекті партисипативна демократія.Робоча група з підвищення ефективності діяльності ОМС в сфері фінансів. Дякую щиро міському голові за участь!», - зазначила Джуган.

У меморандумі йдеться про готовність міст долучитись до роботи в групі підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування у сфері фінансів, делегувавши відповідальних працівників органів місцевого самоврядування для активної роботи.

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