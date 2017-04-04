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Міський голова Черкас підписав меморандум пілотних міст

04 квітня 2017, 08:09 Новини Черкас та Черкаської області

Меморандум пілотних міст підписав учора в Києві міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Про це у Фейсбуці повідомила директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Наталя Джуган.

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«Працюємо з містами в проекті партисипативна демократія.Робоча група з підвищення ефективності діяльності ОМС в сфері фінансів. Дякую щиро міському голові за участь!», - зазначила Джуган.

У меморандумі йдеться про готовність міст долучитись до роботи в групі підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування у сфері фінансів, делегувавши відповідальних працівників органів місцевого самоврядування для активної роботи.

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Коментарі  

 
+3 #3 Сидоров. 04.04.2017 09:48
І чим це грозить нашому Місту?
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+8 #2 Спєц 04.04.2017 09:06
Тоха-пілоточник :D
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+6 #1 Ольга 04.04.2017 08:35
І полетіло наше місто у вирій нового дерибану !
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