Загинув іноземний студент ЧНУ

Студент ЧНУ ім. Богдана Хмельницького із Зімбабве Маніятела Адріан Андіс раптово пішов із життя. Про це інформує прес-служба ЧНУ.







«Колектив Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького глибоко сумує з приводу раптової смерті студента першого курсу громадянина Зімбабве Маніятели Адріана Андіси і висловлює щирі співчуття його родині, друзям та колегам по навчанню», - йдеться у повідомленні ЧНУ.

За чутками, що ширяться серед студентів, хлопець загинув від травми, отриманої під час гри у футбол в одному із сіл області.

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