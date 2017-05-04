Заступник голови ОДА знайшов зникле розпорядження і анонсував нову вакансію

Віталій Коваль, заступник голови Черкаської ОДА прокоментував «Прочерку» появу в ОДА нового департаменту.







– Натепер структурним підрозділом Черкаської ОДА є департамент культури та взаємозв’язків із громадськістю. Він створений шляхом перейменування управління культури та взаємозв’язків із громадськістю. Такі зміни у структурі обласної державної адміністрації передбачені розпорядженням № 100 від 28.02.2017. Вони продиктовані об’єктивною необхідністю налагодження ефективної роботи у відповідних напрямах із урахуванням рекомендацій Кабміну, – зазначив Коваль.

Обов’язки директора департаменту нині виконує Микола Суховий. Водночас уже оголошений конкурс на цю посаду (http://ck-oda.gov.ua/vakansiji/)

– Зауважу, що до листопада 2015 року в Черкаській ОДА існувало два окремих структурних підрозділи: управління культури та департамент інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю. Під час оптимізації в ОДА було ухвалено рішення про їхню ліквідацію та створення управління культури та взаємозв’язків із громадськістю, – йдеться в повідомленні Коваля.

Нагадаємо, про культурний гармидер в ОДА вже повідомляв «Прочерк». Зокрема, на офіційному сайті ОДА чомусь до сьогодні не було розпорядження №100, яке стосується саме створення департаменту. Також залишається незрозумілим, чому обов’язки директора департаменту нині виконує вічний чиновник Микола Суховий, до якого є підозри в деяких депутатів обласної ради.

Як відомо, опісля заяви депутатів обласної ради від фракції «Свобода» про можливу корупцію в ОДА у зв’язку з незрозумілою ситуацію з управліннями культури, голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко розпорядився провести службове розслідування, на час якого заступник голови – керівник апарату ОДА Сергій Овчаренко і в.о. начальника управління культури та взаємозв’язків із громадськістю ОДА Микола Суховий були відсторонені від роботи. Комісія не знайшла зловживань в діях згаданих осіб, але запропонувала голові ОДА звернутися в правоохоронні органи.

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