реклама
5TV

Заступник голови ОДА знайшов зникле розпорядження і анонсував нову вакансію

04 травня 2017, 14:34 Новини Черкас та Черкаської області

Віталій Коваль, заступник голови Черкаської ОДА прокоментував «Прочерку» появу в ОДА нового департаменту.

fd80583509cc6a130bf5a529192249b3

– Натепер структурним підрозділом Черкаської ОДА є департамент культури та взаємозв’язків із громадськістю. Він створений шляхом перейменування управління культури та взаємозв’язків із громадськістю. Такі зміни у структурі обласної державної адміністрації передбачені розпорядженням № 100 від 28.02.2017. Вони продиктовані об’єктивною необхідністю налагодження ефективної роботи у відповідних напрямах із урахуванням рекомендацій Кабміну, – зазначив Коваль.

Обов’язки директора департаменту нині виконує Микола Суховий. Водночас уже оголошений конкурс на цю посаду (http://ck-oda.gov.ua/vakansiji/)

– Зауважу, що до листопада 2015 року в Черкаській ОДА існувало два окремих структурних підрозділи: управління культури та департамент інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю. Під час оптимізації в ОДА було ухвалено рішення про їхню ліквідацію та створення управління культури та взаємозв’язків із громадськістю, – йдеться в повідомленні Коваля.

3474738

Нагадаємо, про культурний гармидер в ОДА вже повідомляв «Прочерк». Зокрема, на офіційному сайті ОДА чомусь до сьогодні не було розпорядження №100, яке стосується саме створення департаменту. Також залишається незрозумілим, чому обов’язки директора департаменту нині виконує вічний чиновник Микола Суховий, до якого є підозри в деяких депутатів обласної ради.

Як відомо, опісля заяви депутатів обласної ради від фракції «Свобода» про можливу корупцію в ОДА у зв’язку з незрозумілою ситуацію з управліннями культури, голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко розпорядився провести службове розслідування, на час якого заступник голови – керівник апарату ОДА Сергій Овчаренко і в.о. начальника управління культури та взаємозв’язків із громадськістю ОДА Микола Суховий були відсторонені від роботи. Комісія не знайшла зловживань в діях згаданих осіб, але запропонувала голові ОДА звернутися в правоохоронні органи.

реклама

Коментарі  

 
0 #8 Голос 04.05.2017 16:01
Такого рівня не компетентності працівників апарату ОДА,ще не було.....!!!!!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #7 Що там відбувається? 04.05.2017 15:35
А чому Коваль? Овча вже людям не показують? :lol:
Дурень той, хто це затіяв - всім же капут буде. Чомусь впевнений, що все затіяв старий Овч а. коваль втягнувся здуру
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #6 Т. 04.05.2017 15:26
Яку займе людина із підмоченою репутацією ІВрина Дмитріна
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #5 Одні запитання 04.05.2017 15:24
"Загублені" розпорядження від 28 лютого, а він тільки зараз "анонсував вакансію"?!
А чого тут замість сотого розпорядження - якесь абсолютно "ліве" на скані?
І чому вже три тижні наглухо опечатані папірцями з печатками і підписами Сухового двері кабінету кадрів управління культури?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #4 Кадри рішают всьо 04.05.2017 15:21
Що начальник управління, що директор департаменту - це чиновник державної служби категорії "Б". Тобто для переходу не потрібен новий конкурс. А тоді чому оголосили новий конкурс, а не перевели Островського з однієї посади на іншу? Може, в цьому і увесь секрет."Свобода" ану докопайтеся.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #3 Тарас 04.05.2017 15:15
А чому не проведена люстрація Сухового!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #2 Галя 04.05.2017 15:13
Цікаво, а де ж Ткаченко? Чи вже він не губернатор, а все вирішує Коваль? По правилам, до нового конкурсу і призначення залишається старий начальник, а не хто зна хто. У чому тут подвох???
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #1 Петро 04.05.2017 15:09
Так, питання відкрите. Чому ж виконує обовязки Суховий, а не Островський? Якщо його усунули, то за що і чому? Яка відповідь Коваля? Чому Суховий?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Куди поїхати на травневий уікенд: каньйони Черкащини
Черкащину на Міні Міс Україна представлятиме уманчанка
10-річний хлопчик із Жашкова вразив талант-шоу грою на гармошці (ВІДЕО)
Театр
Loading...