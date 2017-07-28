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Радуцький хоче ініціювати відставку виконкому

28 липня 2017, 15:09 Новини Черкас та Черкаської області

 

Сьогодні під час засідання виконавчого комітету було ухвалено рішення про затвердження детального плану забудови набережної, який більшість містян не підтримує. Про це у Фейсбуці повідомив секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький.

 

Він вважає, що рішення було прийнято не прозоро.

«Засідання виконкому виявилося далеко не публічним, камери у приміщенні були вимкнені. Сам же проект рішення про забудову набережної було внесено “із голосу”, адже в порядку денному (як і на сайті міськради) його не було. Цікаво, що окремих членів виконкому навіть не попередили, що засідання відбудеться не о 9:30 (як було заплановано), а о 12-й годині.

Вважаю, що люди, які голосували в такий спосіб за забудову набережної, не можуть бути членами виконкому. Оскільки подібні дії повністю суперечать загальнодержавній тенденції щодо децентралізації та публічності. Тому я буду ініціювати відставку нинішнього складу виконавчого комітету Черкаської міськради», - написав Радуцький.

Відзначимо, що на офіційному сайті Черкаської міськради інформації про прийняття такого рішення немає.

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