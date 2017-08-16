Нагородження Софронія сподобалося не всім черкащанам (дискусія)

Нагородження медаллю «За сумлінну працю» від міської влади митрополита Черкаського і Канівського Софронія викликало дискусію в інтернеті.



Інформацію про нагородження опублікував в «Фейсбуці» депутат-свободівець Ярослав Нищик.

«Московський патріархат відсвяткував 25 років. Такий же термін перебуває на своїй посаді головний московський піп Черкащини», – зазначив Нищик, нагадуючи усім про третій рік війни з Росією.

«Я б на Софронія сильно не кидалася. Він патріот України. Це ж саме він написав відкритого листа до кацапських виродків. І саме йому тоді москвинський міністр культури відповів, що у кацапів є зайва хромосома. Це вже стало їхньою візиткою. Я сподіваюся, що Софроній щось робить на користь України. І Генерала Момота відспівував, і допомогу на фронт збирав. І згадайте, що коли Тулуб його хотів зробити депутатом, то він відмовився» (детальніше про відмову Софронія стати депутатом від Партії регіонів читайте тут), – написала у «Фейсбуці» черкащанка Ганна Чепелюк.

На це прихильники «Свободи» відповіли:

«Чому не вийшов з МП і не засудив російські війська, лист то піар, дії - рушій зміни свідомості. Хто бачив ту допомогу,він збирав для Донбасу. Вибачте, а той смітник, в який він перетворив парк, про що можна балакати», – зауважив Ігор Коломоєць.

«І так патріотично виступає проти створення нацпарку в Холодному Яру. Дослівно з його виступу в облраді: "Я не дозволю, щоб біля мого (sic!) монастиря були якісь парки», – зауважила Діана Тяско.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заступився за Софронія:

«Я вважаю Владика Софроній для України зробив дуже багато, відкрито під час служби говорить про загарбників і головного ворога країни Путіна», – зауважив мер, проте нагадав, що сам він виступає за Єдину Українську церкву.

Долучився до дискусії і нардеп Олег Петренко:

«А я от хвилююсь...Коли МП на мене анафему буде накладати,за мої законопроекти,Софроній долучиться? Чи згадає,як я багато зробив для України та Черкас?», – напівжартома зауважив він.

«УПЦ МП слід визнати поза законом як пособника тероризму та за антидержавну діяльність! Реверанси місцевої влади на адресу пристоятелів цієї церкви, на мою думку, недоречні», – висловився перший проректор ЧНУ Василь Мойсієнко.

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