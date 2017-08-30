На Жашківщині АТОвців адаптовували до мирного життя

«Для того щоб люди могли нормально адаптуватися до мирного життя, вони повинні пройти не тільки фізичне лікування, а й відчувати постійну підтримку, бачити реальну допомогу та розуміння оточуючих. Учасникам АТО держава гарантує надання соціальної та професійної адаптації, а також забезпечення пільгових пенсійних виплат, а ми готові сприяти в реалізації поставлених завдань», - відзначив перший заступник голови районної державної адміністрації Юрій Барабаш.
Голова громадської організації учасників АТО Жашківщини Василь Якименко, який систематично здійснює волонтерські поїздки в зону АТО та безпосередньо спілкується з військовими, бачить їх психоемоційний стан наголосив, що «Учасники подій на Сході без особливого бажання контактують з тими людьми, фахівцями, які насправді, можуть їм допомогти, адже думають, що час вилікує і зазвичай тримають всі проблеми в собі. Тому наше головне завдання сьогодні непросто почути проблеми цих людей, але й запропонувати реальні шляхи їх вирішення та спільно допомогти в цьому».
Водночас, директор районного центру зайнятості Марія Штунь поінформувала присутніх про послуги служби зайнятості колишнім учасникам АТО, впровадження в діяльність нових механізмів роботи задля сприяння зайнятості та соціальної адаптації безробітних, в тому числі і демобілізованих військовослужбовців. Вона повідомила, що з метою сприяння працевлаштуванню відповідної категорії осіб в центрі щомісяця проводяться відповідні заходи для учасників АТО. «У разі звернення військових до центру зайнятості їм надається цілий комплекс послуг - інформаційні, консультаційні та профорієнтаційні. Для тих, хто бажає втілити свої бізнес-ідеї в життя надаємо допомогу у започаткуванні власної справи. На період пошуку постійної роботи залучаємо до оплачуваних громадських та тимчасових робіт, а для бажаючих розглядається можливість професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації», - відмітила під час свого виступу директор.