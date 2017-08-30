На Жашківщині АТОвців адаптовували до мирного життя

Задля сприяння у вирішенні питань соціально-економічного та психологічного спрямування демобілізованих учасників АТО відбулося спільне робоче зібрання представників Жашківського районного центру зайнятості, регіонального психологічного центру «Фундація «Паритет», місцевих громадських організацій та управлінь і відділів районної державної адміністрації, які займаються відповідними питаннями. На заході були присутні понад 30 осіб.







«Для того щоб люди могли нормально адаптуватися до мирного життя, вони повинні пройти не тільки фізичне лікування, а й відчувати постійну підтримку, бачити реальну допомогу та розуміння оточуючих. Учасникам АТО держава гарантує надання соціальної та професійної адаптації, а також забезпечення пільгових пенсійних виплат, а ми готові сприяти в реалізації поставлених завдань», - відзначив перший заступник голови районної державної адміністрації Юрій Барабаш.

Голова громадської організації учасників АТО Жашківщини Василь Якименко, який систематично здійснює волонтерські поїздки в зону АТО та безпосередньо спілкується з військовими, бачить їх психоемоційний стан наголосив, що «Учасники подій на Сході без особливого бажання контактують з тими людьми, фахівцями, які насправді, можуть їм допомогти, адже думають, що час вилікує і зазвичай тримають всі проблеми в собі. Тому наше головне завдання сьогодні непросто почути проблеми цих людей, але й запропонувати реальні шляхи їх вирішення та спільно допомогти в цьому».

Водночас, директор районного центру зайнятості Марія Штунь поінформувала присутніх про послуги служби зайнятості колишнім учасникам АТО, впровадження в діяльність нових механізмів роботи задля сприяння зайнятості та соціальної адаптації безробітних, в тому числі і демобілізованих військовослужбовців. Вона повідомила, що з метою сприяння працевлаштуванню відповідної категорії осіб в центрі щомісяця проводяться відповідні заходи для учасників АТО. «У разі звернення військових до центру зайнятості їм надається цілий комплекс послуг - інформаційні, консультаційні та профорієнтаційні. Для тих, хто бажає втілити свої бізнес-ідеї в життя надаємо допомогу у започаткуванні власної справи. На період пошуку постійної роботи залучаємо до оплачуваних громадських та тимчасових робіт, а для бажаючих розглядається можливість професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації», - відмітила під час свого виступу директор.

Довідково: На цей час на обліку в Жашківському районному центрі зайнятості перебуває 53 колишніх учасника АТО, з них працевлаштовано за направленням центру з початку року 32 особи, започаткували власну справу у сфері вантажних перевезень та технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів 2 чоловіка, залучено до громадських робіт та робіт тимчасового характеру 23 особи, пройшли професійне навчання 12 колишніх військових, з них 1 особа пройшла перепідготовку за професією «токар», 4 – стажування безпосередньо на робочому місці у роботодавця, 2 – курси «Підприємництва та бізнес-планування» та 5 – курси у галузі сільського господарства/

Жашківський РЦЗ

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