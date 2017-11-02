Проекти «Громадського бюджету-2017». «Облаштування територій»

«Прочерк» поділив усі проекти на чотири категорії: «Облаштування територій», «Культурно-освітні та спортивні», «Благодійні та оздоровчі», «Новаторські та креативні».

Першу з них «Облаштування територій» пропонуємо Вашій увазі.

Спортивний майданчик для учнів Черкаської загальньоосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області

Створення сучасного спортивного осередку для зміцнення та збереження здоров'я учнів, жителів мікрорайону.

Бюджет: 295 000 грн.

Будівництво футбольного міні-поля зі штучним покриттям на території ЗОШ № 8

Встановити футбольне поле 47мх30м та огородити сіткою висотою 4м, периметр 50мх33м. Проект спрямований на розвиток спорту та популяризацію здорового способу життя серед дітей та юнаків. В шкільний час на полі займатимуться учні, під час канікул та у вечірній час - молодь та діти.

Бюджет: 2 000 000 грн.

Облаштування міжквартального проїзду за адресою: вул.Добровольського, 6

Цей відрізок дороги знаходиться в аварійному стані, хоча це єдина дорога, якою можна під'їхати на машині до будинків по вул.Добровольського 6,8,10. Також цією дорогою постійно користуються мешканці району 700-річчя. Необхідно зробити відрізок дороги (приблизно 100 метрів). Розпланувати поверхню, постелити асфальтове покриття, передбачивши з одного боку пішохідну доріжку, вимощену тротуарною плиткою. Зробити каналізацію для відводу стічних вод.

Бюджет: 500 000 грн.

Капітальний ремонт фасаду КЗ "Черкаська міська стоматологічна поліклініка" ЧМР

Підготовчі роботи до облаштування панно на фасадній частині будівлі, облаштування панно. Необхідні роботи - демонтажні, будівельні, утеплення, художня робота (проект подано за №0009-2017).

Бюджет: 50 500 грн.

Парк відпочинку "Лелеченька" (для майбутніх мам та їх немовлят)

Сприяння збереження фізичного та психічного здоров'я майбутніх мам та їх немовлят, турбота про підростаюче покоління міста.

Бюджет: 1 200 000 грн.

Спеціалізований майданчик для вигулу собак

Пропонується: огородити територію ділянки парку "Хіміків", встановити: спеціальні конструкції для вигулу собак, "собачі вбиральні", інформаційні вказівники, що ділянка парку призначена для вигулу собак.

Бюджет: 70 000 грн.

Благоустрій прибудинкової території вздовж головного фасаду закладу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" та паркувальний майданчик у дворі центру з доріжкою для перехожих

Роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання прибудинкової території вздовж головного фасаду поліклініки: мощення тротуарною плиткою, автостоянка, паркувальний майданчик у дворі центру з доріжкою для перехожих.

Бюджет: 299 700 грн.

Реконструкція та благоустрій вулиці Нижня Горова біля дошкільного навчального закладу №39 «Щасливе дитинство»

Ремонт дорожнього полотна, зробити тротуар (тротуарна плитка) та встановити стовпці для безпеки пересування дітей, огородити сміттєві баки.

Бюджет: 778 000 грн.

Санітарне очищення чагарників, самостійних пагонів та порослі, прибирання сухостійних дерев в межах території майнового комплексу парку обласної лікарні Парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення в мікрорайоні "Соснівка"

Видалення самосійних дерев, чагарників, пагонів та порослі, санітарна обрізка, прибирання вітровальних, аварійних, сухостійних та фаутних дерев на площі 20,6 га в межах території майнового комплексу Парку обласної лікарні - Парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення в мікрорайоні "Соснівка" по вул. Мендєлєєва з метою його раціонального використання за призначенням, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення довкілля.

Бюджет: 790 000 грн.

Облаштування скверу для відпочинку у мікрорайоні "Дніпровський" біля будинків 20, 22, 24 по вул.Пацаєва, м.Черкаси

Залучення людей до здорового способу життя та створення окраси міста. А саме: рекультивація земельної ділянки, облаштування: паркових доріжок, амфітеатру та дитячого майданчика, літньої альтанки, встановлення: паркану, освітлення, лавочок та урн для сміття, озеленення території з використанням елементів ландшафтного дизайну (висадження зелених насаджень дерев, кущів, квітів тощо).

Бюджет: 2 000 000 грн.

Облаштування дитячого майданчику біля житлового будинку по вул.В.Чорновола, 85

Для розвитку і вдосконалення фізичних якостей дітей облаштувати ігровий майданчик ігровим обладнанням: гойдалкою, каруселями, ігровим спортивним комплексом, лавочками та смітниками.

Бюджет: 230 000 грн.

Реконструкція скверу "Студентський" в мікрорайоні "Лісовий"

Облаштування зони відпочинку на території скверу площею 4800 кв.м: планування території зеленої зони, санітарна обрізка існуючих зелених насаджень, висадження нових зелених насаджень, створення квіткових клумб; будівництво: тротуарних доріжок, які підсвічуються люмінофором, паркового освітлення; створення чотирьох тематичних зон відпочинку; встановлення паркової скульптури; інформаційної дошки з паспортом мікрорайону "Лісовий".

1 990 000 грн.

Реконструкція прилеглої території Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ЧМР №17

Виконати заміну асфальтобетонного покриття на розкладку плитки у вигляді номеру школи №17, встановити: металеву огорожу, лавочки для відпочинку містян, освітити прилеглу територію. Майданчик перед шкільним корпусом реконструювати для відпочинку учнів та проведення урочистих заходів (лінійок).

Бюджет: 1 900 000 грн.

Краще дітям!!! Потурбуйтесь про підростаюче покоління - облаштуйте майданчик для дітей

Облаштувати дитячий майданчик сучасним ігровим обладнанням для повноцінного відпочинку та розвитку дітей дошкільного віку; лавками, урнами для сміття; освітленням; парканом по периметру дитячого майданчика; облаштувати пішохідними доріжками за периметром дитячого майданчика.

Бюджет: 450 000 грн.

Благоустрій дитячих майданчиків на території дошкільного навчального закладу № 55

Облаштувати дитячий майданчик сучасним ігровим обладнанням для повноцінного відпочинку та розвитку дітей дошкільного віку на території ДНЗ № 55 "Лісовий куточок".

Бюджет: 600 000 грн.

Зона відпочинку на площі біля ЦДЮТ

Встановити фонтан, багатоярусні стовпи з квітами та фонарями на площі ЦДЮТ для комфортної зони відпочинку, чим прикрасити центр міста та дитячий заклад. Розробити проект фонтану з персонажів казок.

Бюджет: 1 500 000 грн.

Облаштування прилеглої території ЗОШ №10

Облаштувати тротуарною плиткою території довкола будівлі ЗОШ №10 у зв'язку із її аварійним станом, що наражає дітей на отримання травм. Крім того, щодня через прилеглу територію школи проходять мешканці мікрорайону "Хімселище", тому цей проект охоплює інтерес 20000 громадян.

Бюджет: 160 000 грн.

Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк Хіміків" (реконструкція фонтану)

З метою покращення умов відпочинку: побудувати додатковий фонтан іншого типу (сухий) об'єднавши його із існуючим єдиним благоустроєм; використати існуючі мережі водо і електропостачання. Об'єкт має велике соціальне значення і окупність визначається його функціональною придатністю.

Бюджет: 1 345 000 грн.

Облаштування дитячого майданчика у дворі будинку по вул. Юрія Іллєнка, 81

Територія біля будинку, де раніше був дитячий майданчик перебуває у занедбаному стані. Облаштування майданчику значно полегшить догляд за дітьми нашого будинку.

Бюджет: 60 000 грн.

"Ми і наші діти"

Мощення внутрішнього дворика тротуарною плиткою та встановлення фізкультурного та ігрового обладнання на спортивних та ігрових майданчиках ДНЗ №54.

Бюджет: 2 000 000 грн.

Реконструкція Старособорного узвозу

Відновлення узвозу, що є історичною та культурною пам'яткою Черкас. Потрібно доповнити та перекласти існуючу бруківку, встановити відпорні стіни в певних місцях, встановити позначки історичної пам'ятки (2 шт) на початку та в кінці узвозу.

Бюджет: 480 000 грн.

Реконструкція прибудинкових територій із встановленням елементів для дитячих спортивних майданчиків біля будинків бул.Шевченка,325 та В.Чорновола, 7 та 9

Облаштування 2 зон відпочинку в межах прибудинкових територій із встановленням елементів дитячого та спортивного обладнання з укладанням безпечного покриття на земельну основу в межах даних зон відпочинку.

Бюджет: 299 474 грн.

Краса та комфорт з народження

З метою вирішення проблеми парковки для пацієнтів пологового будинку, створити паркувальний майданчик та естетично облаштувати тротуарною плиткою зону біля кімнати святкової виписки новонароджених.

Бюджет: 500 000 грн.

Безпечний рух пішоходів: створення пішохідної зони (вул.Героїв Майдану, 1 - 5)

Створення умов для безпечного і комфортного руху пішоходів шляхом облаштування земельної ділянки по вул.Г.Майдану буд. 1-3, заміни покриття тротуарної доріжки від буд.1 до буд.5, замощення тротуарною плиткою, заміни частини огорожі території Черкаської спеціалізованої школи №28, яка знаходиться в аварійному стані та прилягає до означеної території.

Бюджет: 900 000 грн.

Інтерактивна зона відпочинку "Вільний простір"

Облаштування зони відпочинку для відвідувачів центру та жителів прилеглих будинків (дитячий майданчик, літні тераси для людей старшого віку, куточки релаксації, вуличні тренажери)

Бюджет: 1 795 000 грн.

Улаштування площадки для стоянки автомобілів пацієнтів КНП ЧМРОП "Астра" ЧМР

Облаштування спеціального місця для автопарковки пацієнтів поліклініки з метою безпечного пересування територією поліклініки, покращення маневреності транспортних засобів та запобігання створення аварійних ситуацій

Бюджет: 246 400 грн.

Капітальний ремонт території КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" ЧМР з розробкою ПКД

Розширення під'їздних шляхів до медичного закладу, до зовнішнього пандусу; заміна асфальтно-бетонного покриття на тротуарну плитку для зручності під'їзду медичного транспорту, транспорту інвалідів, безпеки пересування відвідувачів; поліпшення естетичного вигляду фасаду: з використанням сучасних композитних матеріалів, ремонт сходів з використанням безпечної для хотьби плитки

Бюджет: 528 400 грн.

Благоустрій території КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР"

Створення комфортних умов на території медичного закладу, а також облаштування безпечних шляхів заїзду до медичного закладу службового та приватного транспорту. Озеленення території.

Бюджет: 1 932 600 грн.

Капітальний ремонт території КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР (парку Першої міської лікарні)

Для створення сприятливих умов відпочинку містян та гостей міста пропонується провести розчищення території парку від малоцінних дерев та кущів, які заважають віковим деревам; прокласти пішохідні доріжки та обсадити їх декоративними насадженнями, облаштувати лавками та смітниками.

Бюджет: 2 000 000 грн.

Багатофункціональний майданчик на Дніпрі "Вітрила"

Майданчик "Вітрила" розміром 10х10 метрів, споруджений, скоріш за все, на сваях, знаходиться в парковій зоні "Долина троянд". Частина розміщена на береговій зоні, частково розміщений над водою. Можливо буде використаний як оглядовий майданчик, як архітектурна родзинка міста, також можливо розміщення музичних, танцювальних колективів та інше.

Бюджет: 1 500 000 грн.

Санітарне очищення чагарників, самостійних пагонів та порослі, прибирання сухостійних дерев в межах території майнового комплексу парку "Спортивний", парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення в районі вулиці Олексія Панченка

Видалення самосійних дерев, чагарників, пагонів та порослі, санітарна обрізка, прибирання вітровальних, аварійних, сухостійних та фаутних дерев в межах території майнового комплексу парку "Спортивний" парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення в районі вулиці Олексія Панченка (Ярослава Галана ) площею 16,3000 га

Бюджет: 650 000 грн.

Облаштування прибудинкового скверу за адресою: вул.Чорновола, 35

Потрібно: проведення освітлення, встановлення лав, урн та елементів обладнання для дитячого майданчику, облаштування доріжок та створення сучасного ландшафтного дизайну.

Бюджет: 299 990 грн.

Реконструкція фонтану з вхідною групою в парк "Дитячий"

Розробити проект та провести реконструкцію фонтану з метою відтворення дитячої інтерактивної зони взаємодії дитини та води.

Бюджет: 1 435 000 грн.

Вшанування пам'яті земляків євреїв - відновлення кладовища в межах міста, поблизу вул.Можайського, екскурсійний маршрут з цієї нагоди "Хіба можливо забути історію часу"

Встановлення ліхтарів 3 шт. (на датчику руху), лавки 2 шт., урни (контейнери сміттєві v=0,24 м3 - 2 шт), урни для сміття - 4шт., тротуарна плитка с бордюрами, посіяти траву, провести воду, встановити 1 питний фонтанчик, надати форми старим деревам, висадження кущів нових або використати існуючі.

Бюджет: 600 000 грн.

Облаштування та облагородження центральної алеї лікарні та входу на територію КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування" ЧМР

Відновлення центрального входу до лікарні та алеї: встановити: нове покриття з бруківки, сміттєві урни, лавки, освітлення.

Бюджет: 297 000 грн.

Благоустрій пішохідної доріжки між дошкільним навчальним закладом № 90 "Весняночка" та будинком по вулиці Припортова, 20

Необхідно викласти доріжку тротуарною плиткою, що сприятиме створенню комфортних умов для жителів мікрорайону "Митниця"

Бюджет: 170 000 грн.

Проведення вуличного освітлення та ремонт асфальтобетонного покриття доріг в КП "Черкаська міська інфекційна лікарня" ЧМР

Проведення електромонтажних робіт по встановленню вуличного освітлення території лікарні, відновлення покриття доріг для покращення пі'їзду автомобілів швидкої медичної допомоги, безпеки пересування інвалідів, пацієнтів, відвідувачів, поліпшення естетичного вигляду закладу.

Бюджет: 1 070 700 грн.

"Казкове подвір"я - щасливі діти та дорослі". Благоустрій дитячого майданчику та прибудинкової території будинку № 40 по вул. Волкова

Капітальний ремонт асф-бет. покриття, огорожа дитячого майданчику та клумб. Нові МАФи та тренажери сприятимуть всебічному розвитку підростаючого покоління.

Бюджет: 299 794 грн.

Облаштування сучасного дитячого майданчика для декількох будинків

Створити комфортні умови для дозвілля та відпочинку дітей шляхом демонтажу аварійних елементів і встановлення сучасних дитячих ігрових комплексів, що дасть можливість активно відпочивати на свіжому повітрі завдяки сучасним качелям і каруселям.

Бюджет: 360 000 грн.

Благоустрій дитячих майданчиків для вихованців дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №45 "Теремок"

Ігровий комплекс для дітей дошкільного віку (пісочниці, гірка, машини, гойдалки, стіл, будиночки) та спортивні елементи для занять з фізкультури.

Бюджет: 980 000 грн.

Сучасний дитячий ігровий майданчик

Облаштування існуючого дитячого майданчика сучасним ігровим обладнанням - гірками, каруселями, гойдалками, захисним покриттям, щоб діти могли безпечно та комфортно проводити час на свіжому повітрі.

Бюджет: 420 000 грн.

Благоустрій дитячих майданчиків на території КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР"

Облаштування двох існуючих дитячих майданчиків сучасним ігровим обладнанням - гірками, гойдалками, каруселями, лавочками та захисним покриттям.

Бюджет: 621 430 грн.

Газон у Долині Троянд

Засіяти газон якісною сумішшю насіння для газону.

Бюджет: 90 000 грн.

Забезпечення пожежної безпеки центральної частини міста Черкаси шляхом встановлення наземних пожежних гідрантів по бульвару Т. Г. Шевченка

Закупівля та встановлення наземних пожежних гідрантів польського виробництва JAFAR.

Бюджет: 2 000 000 грн.

Облаштування площадки з твердим покриттям та під'їзду до пожежного водоймища

Проект передбачає: створення площадки з твердим покриттям та під'їзду пожежних автомобілів до пожежного водоймища. Актуальне як для лікарні, так і для приватного житлового сектору.

Бюджет: 220 000 грн.

Облаштування проїжджої частини та пішохідної зони на території КЗ "Третя Черкаська міська лікарня ШМД" ЧМР

Необхідно забезпечити безперешкодний проїзд швидкої допомоги та спеціального транспорту по території лікарні, особливо у випадку надзвичайної ситуації та прохід пацієнтів поза проїзджою частиною. Освітлення проїзджої частини та пішохідної зони.

Бюджет: 999 173 грн.

Замощення тротуарною плиткою дільниці біля входу до закладу КП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

Благоустрій прилеглої території КП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".

Бюджет: 298 000 грн.

Місцевий соціальний підтримувальний громадський проект "Від гри - до спорту"

Створення належного розвивально-розважального та спортивного осередку на території ДНЗ № 74, що стимулюватиме розкриття особистісного потенціалу як вихованців закладу, так і дітей, що проживають в мікрорайоні.

Бюджет: 800 000 грн.

Благоустрій пішохідної доріжки тротуарною плиткою по вул.Нарбутівська біля ДНЗ № 60 і ДНЗ №62

Створення комфортних та безпечних умов для мешканців мікрорайону та інших пішоходів.

Бюджет: 700 000 грн.

Реконструкція тротуару біля скверу на розі бул.Шевченко та вул.Чорновола

Передбачає перелік робіт: заміна старого асфальтного покриття на тротуарну плитку, будівництво пандусів та зливних лотків для дощової води, з'їздів на проїжджу частину, облаштування доріжок біля майбутнього пішохідного переходу та оздоблення клумб елементами ландшафтного дизайну.

Бюджет: 999 900 грн.

Облаштування під сквер земельної ділянки, прилеглої до будинків.

Окультурення занедбаної земельної території під місце відпочинку жителів міста та мікрорайону Митниця: видалити каміння, бетонні конструкції, зарослі кущів, провести санітарну вирубку дерев, вирівняти ділянку, зробити тротуар, сформувати доріжки, висадити молоді дерева, декоративні кущі та встановлення малих архітектурних форм; будівництво проходу до новозбудованої набережної по вулиці Г.Дніпра до річки Дніпро.

Бюджет: 2 000 000 грн.

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