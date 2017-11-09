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У «Липівському» заказнику виявлено факт браконьєрського вилову риби

09 листопада 2017, 17:53 Новини Черкас та Черкаської області

8 листопада спеціалістами Державної екологічної інспекції у Черкаській області спільно із Патрульною поліцією міста Черкаси та громадськими інспекторами з охорони довкілля Черкаської області на території орнітологічного заказника загальнодержавного значення «Липівський» виявлено факт незаконного вилову водних живих ресурсів.

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Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції в Черкаській області.

Під час рейду виявлено та вилучено 6 промислових сіток, загальною довжиною 330 м, які в подальшому будуть знищені. Особи порушників встановити не вдалось.

Крім того, вилучена впіймана риба виду товстолоб — 39 шт., лящ — 20 шт. та сом — 2 шт., яку здано на рибоприймальний пункт.

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