На мосту через Дніпро сьогодні ввечері можливі затримки у русі автотранспорту

Про це інформує прес-служба САД у Черкаській області.
Служба автомобільних доріг у Черкаській області попереджає усіх водіїв, що рух автомобілів через міст ввечері 13 листопада можливо розпочнеться із затримкою орієнтовно на 1 годину. Це пов’язано з продовженням технологічного процесу заливання бетонної плити на прогоні мосту.
Служба автомобільних доріг у Черкаській області приносить свої вибачення водіям за ситуацію, що виникла на мосту через Дніпро вранці 11 листопада. Для уникнення в подальшому подібних ситуацій та злагодженних дій служб, було проведено оперативну нараду за участі керівництва САД області, патрульної поліції та підрядної організації, що виконує поточний середній ремонт мосту.
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