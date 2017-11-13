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На мосту через Дніпро сьогодні ввечері можливі затримки у русі автотранспорту

13 листопада 2017, 08:01 Новини Черкас та Черкаської області
На мосту через річку Дніпро на автодорозі Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км 23+068 будівельники підрядної організації сьогодні, 13 листопада, продовжать заливати бетонну монолітну плиту на лівому проїзді.

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Про це інформує прес-служба САД у Черкаській області.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області попереджає усіх водіїв, що рух автомобілів через міст ввечері 13 листопада можливо розпочнеться із затримкою орієнтовно на 1 годину. Це пов’язано з продовженням технологічного процесу заливання бетонної плити на прогоні мосту.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області приносить свої вибачення водіям за ситуацію, що виникла на мосту через Дніпро вранці 11 листопада. Для уникнення в подальшому подібних ситуацій та злагодженних дій служб, було проведено оперативну нараду за участі керівництва САД області, патрульної поліції та підрядної організації, що виконує поточний середній ремонт мосту.

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Коментарі  

 
+3 #1 Пересічний 13.11.2017 08:20
Пан Демиденко обіцяв відкрити рух через мост 15 листопада (щоправда, не уточнив, якого року). Сьогодні вже 13 число, а до завершення ремонту ще як до Місяця рачки! Виходить, що Демиденко такий молодий, а за свої слова не відповідає? Де ж "активісти", чи їх все влаштовує, чи вони можуть лише трибуну міськради блокувати за чиєюсь вказівкою?
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