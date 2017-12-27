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Бондаренко обіцяє завтра з голосу розпустити виконком

27 грудня 2017, 17:40 Новини Черкас та Черкаської області
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звинувачує у саботажі роботи частину виконавчого комітету. Про це він заявив у коментарі сайту «ІнфоМІСТ», реагуючи на те, що сьогодні виконком удруге не зібрався для ухвалення бюджету.
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За його словами, дехто з членів виконкому «захворів».

– Серед них – Коломоєць, Сотуленко, Буданцев і Гура. Радуцький, який був у цей час у стінах міської ради і не прийшов, був би восьмим членом, і кворум був би, – зазначив Бондаренко.

Він також додав, що сьогодні відбулося засідання бюджетної комісії міської ради. На ньому меру було дано кілька доручень.

– Бюджетна комісія дала доручення міському голові, тож я завтра вношу на сесії з голосу проект про звільнення виконавчого комітету, – зазначив Бондаренко, додавши, що не готовий поки що назвати претендентів на заміну.

Підібрати гідних кандидатів і сформувати новий виконком він обіцяє протягом двох тижнів. Окрім того, як розповів мер, бюджетна комісія погодила проект бюджету на 2018 рік, тож завтра його розглянуть депутати.

– Можливо, це порушення, але нам потрібно сформувати хоча б 1/12, ми не можемо робити заручниками жителів міста і працівників бюджетної сфери, – сказав мер.

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Коментарі  

 
+2 #1 Думай, що говориш 27.12.2017 18:09
Толя, тормоз, то це ж ти зробив їх членами міськвиконкому. :eek:
"Заручниками" жителів міста ти зробив у той день, коли став "мером"!
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