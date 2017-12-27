Бондаренко обіцяє завтра з голосу розпустити виконком

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звинувачує у саботажі роботи частину виконавчого комітету. Про це він заявив у коментарі сайту «ІнфоМІСТ», реагуючи на те, що сьогодні виконком удруге не зібрався для ухвалення бюджету.







За його словами, дехто з членів виконкому «захворів».

– Серед них – Коломоєць, Сотуленко, Буданцев і Гура. Радуцький, який був у цей час у стінах міської ради і не прийшов, був би восьмим членом, і кворум був би, – зазначив Бондаренко.

Він також додав, що сьогодні відбулося засідання бюджетної комісії міської ради. На ньому меру було дано кілька доручень.

– Бюджетна комісія дала доручення міському голові, тож я завтра вношу на сесії з голосу проект про звільнення виконавчого комітету, – зазначив Бондаренко, додавши, що не готовий поки що назвати претендентів на заміну.

Підібрати гідних кандидатів і сформувати новий виконком він обіцяє протягом двох тижнів. Окрім того, як розповів мер, бюджетна комісія погодила проект бюджету на 2018 рік, тож завтра його розглянуть депутати.

– Можливо, це порушення, але нам потрібно сформувати хоча б 1/12, ми не можемо робити заручниками жителів міста і працівників бюджетної сфери, – сказав мер.

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