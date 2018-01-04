Вірячи в здоровий глузд, Бондаренко озвучує можливу нову дату проведення сесії

«Вірю, що здоровий глузд переможе і бюджет міста буде прийнято», – Анатолій Бондаренко. Так, міський голова прокоментував журналістам центральних ЗМІ ситуацію, яка склалась у Черкасах у зв’язку з відсутністю головного кошторису міста.





Проект рішення міського бюджету на 2018 рік близько десяти разів виносився на розгляд виконкому впродовж грудня і на початку січня. Та через регулярну відсутність кворуму, так і не був погоджений.

Крім цього, сплановані, на думку Анатолія Бондаренка, події зі зриву сесії міської ради 28 грудня, мали на меті, насамперед, заблокувати ухвалення бюджету міста.

З цього приводу міська влада вже направила звернення до Служби безпеки України. Також Анатолій Бондаренко ініціює звернення до Верховної Ради України щодо розпуску Черкаської міської ради та призначення перевиборів.

– Представникам пропрезидентських сил, які мають своїх обранців у міській раді, виконавчому комітеті, вигідно довести місто до колапсу. Так би мовити, – «чим гірше – тим краще». Їх не цікавить, що через таку бездіяльність, близько 15 тисяч бюджетників лишаться без зарплати, зупиниться фінансування комунальних послуг, утримання шкіл, лікарень, забезпечення хворих у невідкладних станах тощо. Для них – це елемент політичного шантажу і тиску з метою отримання посад у виконкомі та структурних підрозділах Черкаської міської ради, доступу до розподілу бюджетних ресурсів та вигідних підрядів. Гірко, що популістськими заявами перед виборцями вони прикривають банальні власні корисливі інтереси. Вважаю, що у цій ситуації мають втрутитись правоохоронні органи, яким передані належні матеріали. Проте з їх боку досі відсутні будь-які дії, – зауважив міський голова.

За його словами, зараз у місті складається досить напружена ситуація. Адже у зв’язку зі змінами у Бюджетному законодавстві – на відміну від минулих років, нинішнього – не має можливості забезпечувати життєдіяльність Черкас по одній дванадцятій від минулорічного кошторису. Тобто – фінансувати захищені статті: заробітну плату, комунальні платежі, соціальні допомоги, придбання ліків та функціонування освітніх та медичних закладів міста і т.д.

Для цього – відповідне рішення обов’язково має ухвалити виконком. Тоді як раніше – достатньо було рішення бюджетної комісії та розпорядження міського голови.

Для прикладу, останній виконком, призначений на 2 січня, і де могло бути ухвалене відповідне рішення, так і не відбувся через відсутність кворуму.

– Зараз фактично місто працює поза законом. Оскільки Державне казначейство відмовляється здійснювати проплати по одній дванадцятій. На п’ятницю, 5 січня, призначене позачергове засідання сесії міської ради, на яке виноситься проект міського бюджету на 2018 рік. Якщо завтра депутати проігнорують ухвалення такого важливого для громади Черкас питання, призначу на 10 січня чергове засідання сесії. Адже у нас 20 січня – крайній термін, коли ми маємо виплатити бюджетникам аванс. Вірю, що все ж здоровий глузд переможе і бюджет міста буде прийнято, – акцентував Анатолій Бондаренко.

Про це пише сайт міськради.

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