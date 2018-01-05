Депутат пропонує оголосити в місті надзвичайний стан

Депутат Черкаської міськради Павло Карась запропонував на сьогоднішній сесії скликати комісію з надзвичайних ситуацій та вводити надзвичайний стан у місті і звертатися до Президента, щоб вводити пряме управління.
«Бо ця Черкаська міськрада втратила легітимність, поставивши свої власні інтереси вище інтересів територіальної громади!» – сказав Карась.
Депутат облради Михайло Мушієк запропонував негайно подати до ВРУ подання про розпуск ради і звернутися до Президента, щоб не лише запровадити в місті надзвичайний стан, а й розпустити виконком.
«Два місяці переживемо і прийдуть люди, які думають про місто, а не думають, як поїхати в Карпати чи закордон... До речі, а це "Свобода" так про людей дбає, що не прийшла на сесію повним складом?», – сказав Мушієк.
Присутній представник Партії пенсіонерів, голова міськвиборчкому Володимир Матюша заявив, що не все так просто, бо не факт, що нові вибори пройдуть чесно.
«Поліція і СБУ – структурні бандитські підрозділи. Хто покараний за фальсифікації на минулих виборах?» – обурювався він і порадив не розпускати раду, а працювати.
До слова, Матюша порадив і голові ОДА звернути увагу на ситуацію.
Наразі в залі присутні 12 депутатів та міський голова...
А Паша вєчно у щось таке вступить...
30 квітня 2013, 12:13 Прочерк
Депутат обласної ради від міста Черкаси Любов Майборода прокоментувала обрання секретаря Черкаської міської ради та нового виконавчого комітету.
Любов Володимирівна розцінює обрання комуніста Віктора Білоусова секретарем Черкаської міської ради та формування червоного виконкому з начебто політичних опонентів – фракції Партії регіонів та БЮТу – як черкаський варіант жовтневого перевороту 1917 року.
– Черкаські заколотники повторили досвід своїх вчителів-ленінців: скинули законно обраного міського голову та сформували різношерстий виконавчий комітет. Кінцева станція діяльності таких угрупувань – «Глухий Кут».
О 16.00 в Черкаському міськвиконкомі розпочнеться сесія міської ради. У порядку денному – затвердження нового складу виконавчого комітету.
Як прокоментував у п’ятницю журналістам голова фракції Партії регіонів у міськраді Ігор Мельников, затримки виникли через УВАЖНИЙ підбір нових кадрів.
29 квітня 2013, 16:44 Прочерк
Щойно депутати Черкаської міської ради ухвалили новий склад виконавчого комітету. За проголосували 35 депутатів.
Першим заступником міського голови залишився регіонал Віктор Беззубенко. Заступником мера стали Борис Євмина та Павло Карась. Керуючим справами виконкому призначили Валерія Герасименка. Членами виконкому стали Анатолій БОНДАРЕНКО, Станіслав ОВЧАРЕНКО («Батькивщина).
Шановний у вас дуже коротка пам'ять
15 квітня 2013, 14:30 Прочерк
Фракція «Батьківщина» в Черкаській міській раді підтримуватиме позицію про усунення від влади міського голови Черкас Сергія Одарича. Про це під час прес-конференції Об’єднаної опозиції повідомив голова Черкаської обласної організації партії ВО «Батьківщина» Анатолій Бондаренко.
Нагадаємо, депутатська більшість Черкаської міськради (Партія Регіонів, Батьківщина, Удар) 11 квітня проголосувала за розпуск виконавчого комітету Черкаської міської ради і припинення повноважень заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючого справами