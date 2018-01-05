Депутат пропонує оголосити в місті надзвичайний стан

Депутат Черкаської міськради Павло Карась запропонував на сьогоднішній сесії скликати комісію з надзвичайних ситуацій та вводити надзвичайний стан у місті і звертатися до Президента, щоб вводити пряме управління.



Фото Олександра Рибалки

«Бо ця Черкаська міськрада втратила легітимність, поставивши свої власні інтереси вище інтересів територіальної громади!» – сказав Карась.

Депутат облради Михайло Мушієк запропонував негайно подати до ВРУ подання про розпуск ради і звернутися до Президента, щоб не лише запровадити в місті надзвичайний стан, а й розпустити виконком.

«Два місяці переживемо і прийдуть люди, які думають про місто, а не думають, як поїхати в Карпати чи закордон... До речі, а це "Свобода" так про людей дбає, що не прийшла на сесію повним складом?», – сказав Мушієк.

Присутній представник Партії пенсіонерів, голова міськвиборчкому Володимир Матюша заявив, що не все так просто, бо не факт, що нові вибори пройдуть чесно.

«Поліція і СБУ – структурні бандитські підрозділи. Хто покараний за фальсифікації на минулих виборах?» – обурювався він і порадив не розпускати раду, а працювати.

До слова, Матюша порадив і голові ОДА звернути увагу на ситуацію.

Наразі в залі присутні 12 депутатів та міський голова...

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