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Депутат пропонує оголосити в місті надзвичайний стан

05 січня 2018, 10:39 Новини Черкас та Черкаської області

Депутат Черкаської міськради Павло Карась запропонував на сьогоднішній сесії скликати комісію з надзвичайних ситуацій та вводити надзвичайний стан у місті і звертатися до Президента, щоб вводити пряме управління.

Фото Олександра Рибалки

Фото Олександра Рибалки

«Бо ця Черкаська міськрада втратила легітимність, поставивши свої власні інтереси вище інтересів територіальної громади!» – сказав Карась.

Депутат облради Михайло Мушієк запропонував негайно подати до ВРУ подання про розпуск ради і звернутися до Президента, щоб не лише  запровадити в місті надзвичайний стан, а й розпустити виконком.

«Два місяці переживемо і прийдуть люди, які думають про місто, а не думають, як поїхати в Карпати чи закордон... До речі, а це "Свобода" так про людей дбає, що не прийшла на сесію повним складом?», – сказав Мушієк.

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Присутній представник Партії пенсіонерів, голова міськвиборчкому Володимир Матюша заявив, що не все так просто, бо не факт, що нові вибори пройдуть чесно.

«Поліція і СБУ – структурні бандитські підрозділи. Хто покараний за фальсифікації на минулих виборах?» – обурювався він і порадив не розпускати раду, а працювати.

До слова, Матюша порадив і голові ОДА звернути увагу на ситуацію.

Наразі в залі присутні 12 депутатів та міський голова...

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Коментарі  

 
+3 #9 Казкар 05.01.2018 18:34
Надзвичайний стан треба вводити не для жителів міста, а для ОЗГ під назвою "рада". Ізолювати їх від громади і провести вибори. Але в наш час це утопія. На жаль.
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+2 #8 кузя 05.01.2018 18:23
Мушієк хай розкаже, як він зі своїм кумом Олійником спілкується. Вовчик у Москві вибори Путіна "нашим Сталінградом" називає, а Мушієк у Черкасах надзвичайний стан хоче утнуть. Паралельненько!
А Паша вєчно у щось таке вступить...
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+4 #7 Глухий кут Карася 05.01.2018 13:27
Цитую Надія.:
Паша, щось у тебе в житті не так. Як тільки знаходиш тепле містечко, чомусь все швидко закінчується?! І так постійно. Може достатньо уже бігати по партіях, шукати хлібного місця, а потрібно тихо проживати накрадене? Ну знають тебе уже в місті. Ох як знають...

30 квітня 2013, 12:13 Прочерк
Депутат обласної ради від міста Черкаси Любов Майборода прокоментувала обрання секретаря Черкаської міської ради та нового виконавчого комітету.
Любов Володимирівна розцінює обрання комуніста Віктора Білоусова секретарем Черкаської міської ради та формування червоного виконкому з начебто політичних опонентів – фракції Партії регіонів та БЮТу – як черкаський варіант жовтневого перевороту 1917 року.
– Черкаські заколотники повторили досвід своїх вчителів-ленінців: скинули законно обраного міського голову та сформували різношерстий виконавчий комітет. Кінцева станція діяльності таких угрупувань – «Глухий Кут».
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+12 #6 Надія. 05.01.2018 13:21
Паша, щось у тебе в житті не так. Як тільки знаходиш тепле містечко, чомусь все швидко закінчується?! І так постійно. Може достатньо уже бігати по партіях, шукати хлібного місця, а потрібно тихо проживати накрадене? Ну знають тебе уже в місті. Ох як знають...
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+6 #5 Карась и грабли 05.01.2018 11:44
29 квітня 2013, 14:47 Прочерк
О 16.00 в Черкаському міськвиконкомі розпочнеться сесія міської ради. У порядку денному – затвердження нового складу виконавчого комітету.
Як прокоментував у п’ятницю журналістам голова фракції Партії регіонів у міськраді Ігор Мельников, затримки виникли через УВАЖНИЙ підбір нових кадрів.
29 квітня 2013, 16:44 Прочерк
Щойно депутати Черкаської міської ради ухвалили новий склад виконавчого комітету. За проголосували 35 депутатів.
Першим заступником міського голови залишився регіонал Віктор Беззубенко. Заступником мера стали Борис Євмина та Павло Карась. Керуючим справами виконкому призначили Валерія Герасименка. Членами виконкому стали Анатолій БОНДАРЕНКО, Станіслав ОВЧАРЕНКО («Батькивщина).
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+6 #4 Щастя буде 05.01.2018 11:39
Цитую дістали:
Звичайно результати виборів будуть сфальшовані. Да, ніхто нікого не покарав на прошлих виборах. Все проходе безкарно для бандюків. Якби по-чесному, то вільні демократи, БПП, Свобода - не були б у більшості і не мутили б воду. Ну хто ще не розуміє політики Радуцького, Зорі, Згіблова ?

Шановний у вас дуже коротка пам'ять
15 квітня 2013, 14:30 Прочерк
Фракція «Батьківщина» в Черкаській міській раді підтримуватиме позицію про усунення від влади міського голови Черкас Сергія Одарича. Про це під час прес-конференції Об’єднаної опозиції повідомив голова Черкаської обласної організації партії ВО «Батьківщина» Анатолій Бондаренко.
Нагадаємо, депутатська більшість Черкаської міськради (Партія Регіонів, Батьківщина, Удар) 11 квітня проголосувала за розпуск виконавчого комітету Черкаської міської ради і припинення повноважень заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючого справами
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+5 #3 Лідер БПП 05.01.2018 11:24
Зважаючи на ситуацію, постановляю призначити тимчасовим старостою міста Романовича! Ану вертайся з курортів, будем гроші рахувати!
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+6 #2 колега 05.01.2018 11:23
Мушієк, звідки ти впав?????
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+10 #1 дістали 05.01.2018 10:47
Звичайно результати виборів будуть сфальшовані. Да, ніхто нікого не покарав на прошлих виборах. Все проходе безкарно для бандюків. Якби по-чесному, то вільні демократи, БПП, Свобода - не були б у більшості і не мутили б воду. Ну хто ще не розуміє політики Радуцького, Зорі, Згіблова ?
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