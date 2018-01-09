Коваль відвіз на Шполянщину LEGO

Підвищення мотивації дітей до навчання, а вчителів – до викладацької діяльності. За таким принципом працюють освітяни і на Шполянщині. Тамтешні навчальні заклади відвідав перший заступник голови ОДА Віталій Коваль, інформує прес-служба ОДА







Під час робочої поїздки до району він передав Журавській загальноосвітній школі комплект LEGO з програмним забезпеченням, придбаний в межах обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти. В закладі усіляко намагаються вдосконалювати умови для навчального процесу, аби зацікавити дітей та вчителів.

А з сучасними наборами матимуть змогу формувати початкові знання з інформатики та програмування, фізики, математики, використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Зауважимо, до набору входить процесор, сенсор, мотор, інші деталі, які можна запрограмувати на різні завдання. Для такої роботи в Журавській школі вже виділили окремий кабінет, котрий оглянули разом із головою Шполянскої РДА Володимиром Потапенком.

Віталій Коваль, спілкуючись із колективом та дітьми, зауважив, що використання наборів LEGO є справжнім мотиватором до розвитку шкільної природничо-математичної освіти, виявлення творчих здібностей, формування дослідницького типу мислення.

– Сьогодні ми намагаємось створити оптимальні умови для здобуття учнями якісної освіти, – наголосив Віталій Володимирович. – Таким чином інвестуємо в наше майбутнє. Шляхом реалізації обласних програм оновлюємо приміщення, осучаснюємо обладнання, в цілому підходи до викладання та навчання.

На цьому наголосив перший заступник і під час зустрічі з викладацьким колективом Лебединської загальноосвітньої школи № 1 в районі. Цей заклад увійшов до двадцятки кращих на Черкащині за результатами проведення ЗНО минулого навчального року.

З цим і привітав вчителів Віталій Володимирович та передав необхідне шкільне приладдя для навчального процесу.

– Саме завдяки вашим силам і натхненню, – звернувся до присутніх перший заступник, – школа увійшла в 20-ку кращих. І це вкотре доводить, що навчальні заклади сільських місцевостей здатні давати гідні знання учням. А вони натомість мають змогу самостійно вступати до вищих навчальних закладів. Приємно, що школа має такий потенціал.

Директор школи Віра Поліщук сказала, що в закладі постійно працюють над тим, аби створити комфортні умови для розвитку дитини.

– Ми вчимо дітей вчитися, – сказала керівниця, – поліпшувати власну результативність, досягати в житті поставлених цілей. Бо маємо виховувати не просто дитину, а справжнього громадянина. Водночас працюємо і над самоосвітою, удосконалюючи знання викладачів.

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