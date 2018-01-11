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На Черкащині перед редакцією місцевої газети з’явився дивний знак (ФОТО)

11 січня 2018, 23:21 Новини Черкас та Черкаської області
Смілянка, журналістка Олена Латенко сфотографувала дивне кола землі з розбитими яйцями посередині біля редакції місцевої газети. Фото вона виклала у соцмережу «Фейсбук» зі зверненням до людей.

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«Хто може пояснити появу сьогодні цього кола? Що це? Наскільки небезпечно? Може хтось знає спеціалістів, хто може прокоментувати це дійство для журналістів і допомогти правильно його нейтралізувати. Адже знаходиться ця погань у доволі прохідному місці. Дорослі може і обійдуть, а дитина може вступити…» - переймається журналістка.

Дописувачі почали радитися, як нейтралізувати можливе прокляття та кому воно могло бути адресоване, адже розміщене при вході до кількох редакцій місцевих ЗМІ. Крім того, там ще управління освіти та відділ молоді і спорту, а поряд вхід у типографію.

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«Може бути і щось ритуальне, бо яйце посередині. Краще обходити», - радить Оксана Горецька.

«Схоже на ритуальні - ставитись до цього можна по-різному, але краще не чіпати ту фігню», - радить Юлія Баранько.

Хтось пропонує просто облити соляркою місце і спалити, а інші – освятити це місце священиком.

Дехто радить не вірити ні в що погане і тоді воно не здійсниться, та є й більш поінформовані.

«Це магічне заклинання, чорні маги провели обряд прокляття (роблять це о четвертій ранку) і якщо в кривавому полі (землю з кладовищ не чіпаємо, три розбитих яйця (символ мертвонародженних), то хтось дуже хоче вкоротити віку тому на чиєму порозі проведено обряд. Дуже сподіваюся що не журналістам, вони всі в цій будівлі слухняні і не конфліктні, як зайчики на задніх лапках, воно ж комунальні! А от сусіди в них відділ освіти, мабуть щось там не так...» - емоційно зауважує Генадій Варивод.

Та люди з почуттям гумору просто жартують, що то або НЛО, або можливе повернення в Смілу екс-мера Цибка у стилі «Термінатора з майбутнього». Останнє припущення зробив тележурналіст Максим Дубінський і воно найбільше припало до душі користувачам мережі.

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Коментарі  

 
+2 #6 Ох 12.01.2018 18:34
Спонтанна ідея журналістів або засновників видання нагадати про себе.
Причина ?
Причина криза жанру...
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+5 #5 Смілянин 12.01.2018 10:51
Варивод попалився? на Злодієві шапка горить?? Його яйця?
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+5 #4 Генна 12.01.2018 10:41
Варивод - провідний фахівець в галузі чорної магії. Ясно. :)
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+6 #3 ХХХ. 12.01.2018 08:27
Дорослі може і обійдуть, а дитина може вступити…» - переймається журналістка.

Коло з розбитими яйцями--- та пишіть , панове журналісти, об"єктивно, правду, аполітично, грамотно, сучасно,щоб людям було цікаво читати і вони могли сприймати інформацію об"єктивно та робити правильні висновки.
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+7 #2 Толя 11.01.2018 23:42
Думаю, не обійшлося без Радуцького..... :-*
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+8 #1 правда 11.01.2018 23:29
Спалити це місце! І будівлю разом з ним!
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