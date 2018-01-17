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Бюджету сьогодні не буде

17 січня 2018, 11:32 Новини Черкас та Черкаської області
Після завершення перерви на Черкаській сесії міськради стало зрозуміло, що засідання бюджетної комісії не відбулося На трибуну вийшов депутат Олександр Згіблов, який від імені фракцій ПВД, БПП, Батьківщини і Свободи повідомив, що на їх думку пропозиція депутата Павла Карася про доплати черкаським пенсіонерам на 500-1000 гривень недостатньо.

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Він пропозицію доплачувати кожному пенсіонеру по 2-2,5 тис. Після чого частина депутатів почала аплодувати, а частина сміятися.

На трибуну вийшов секретар міськради Олександр Радуцький.

- Ви бачите, що відбувається? - і додав, що ці додаткові виплати - це додаткові навантаження на бюджет.

- Потрібно збільшити дохідну частин! - запевняв Радуцький.

Зокрема, на його думку, цього року має бути більшим дохід від ПДФО, оскільки збільшуються зарплати. Він повідомив, що сьогодні бюджет розглядатися не буде. Але до кінця місяця всі черкащани в повному обсязі отримають зарплати і соцвиплати

Щодо бюджету, то засідання бюджетної комісії відбудеться публічно в понеділок.

Утім, на вимогу громадськості депутати таки погодилися прийняти бюджет-2018 за основу. Проект рішення підтримали всі присутні депутати

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Коментарі  

 
+8 #3 Михаил 17.01.2018 15:32
Як можна пропонувати такі абсурдні пропозиції?! З метою затягнути прийняття бюджету займатися популізмом - це злочин, який виходить з безграмотності, помноженій на відсутність совісті. Більшість уяви не має, що таке розвиток міста Люди, тепер думайте, чи варто голосувати за тих, які перед виборами фарбують вам під'їзди та встановлюють лавочки. Вони ж потім забирають у вас кошти з великим наваром і вирішують свої справи і тільки 10% справ громади... Але дякую їм, що хоч посходились під впливом громадськості.
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+16 #2 депутат 17.01.2018 12:40
Збільшення за рахунок збільшення. Закрались, забрихались по саме нікуди, гнать таку владу треба в три шиї і чим швидше тим краще, бо довалять країну.ВИСОКО ПРОФЕСІЙНІ.
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+14 #1 Семен 17.01.2018 11:50
3.14дарасня
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