Бюджету сьогодні не буде

Після завершення перерви на Черкаській сесії міськради стало зрозуміло, що засідання бюджетної комісії не відбулося На трибуну вийшов депутат Олександр Згіблов, який від імені фракцій ПВД, БПП, Батьківщини і Свободи повідомив, що на їх думку пропозиція депутата Павла Карася про доплати черкаським пенсіонерам на 500-1000 гривень недостатньо.











Він пропозицію доплачувати кожному пенсіонеру по 2-2,5 тис. Після чого частина депутатів почала аплодувати, а частина сміятися.

На трибуну вийшов секретар міськради Олександр Радуцький.

- Ви бачите, що відбувається? - і додав, що ці додаткові виплати - це додаткові навантаження на бюджет.



- Потрібно збільшити дохідну частин! - запевняв Радуцький.

Зокрема, на його думку, цього року має бути більшим дохід від ПДФО, оскільки збільшуються зарплати. Він повідомив, що сьогодні бюджет розглядатися не буде. Але до кінця місяця всі черкащани в повному обсязі отримають зарплати і соцвиплати

Щодо бюджету, то засідання бюджетної комісії відбудеться публічно в понеділок.

Утім, на вимогу громадськості депутати таки погодилися прийняти бюджет-2018 за основу. Проект рішення підтримали всі присутні депутати



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