Бюджету сьогодні не буде

Він пропозицію доплачувати кожному пенсіонеру по 2-2,5 тис. Після чого частина депутатів почала аплодувати, а частина сміятися.
На трибуну вийшов секретар міськради Олександр Радуцький.
Зокрема, на його думку, цього року має бути більшим дохід від ПДФО, оскільки збільшуються зарплати. Він повідомив, що сьогодні бюджет розглядатися не буде. Але до кінця місяця всі черкащани в повному обсязі отримають зарплати і соцвиплати
Щодо бюджету, то засідання бюджетної комісії відбудеться публічно в понеділок.
Утім, на вимогу громадськості депутати таки погодилися прийняти бюджет-2018 за основу. Проект рішення підтримали всі присутні депутати
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