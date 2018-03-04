У Черкаському міському центрі зайнятості окреслили напрямки співпраці з роботодавцями щодо організації громадських робіт

Днями в приміщенні Черкаського міського центру зайнятості відбувся семінар для роботодавців за участю представників Головного управління Пенсійного фонду в Черкаській області на тему: «Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі, для осіб з інвалідністю».



У заході взяли участь роботодавці, які визначені виконавчим комітетом Черкаської міської ради згідно Програми зайнятості населення, як учасники громадських робіт, а саме: Департамент соціальної політики Черкаської міської ради, Комунальне підприємство «Дирекція парків», Комунальне підприємство «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів», Комунальне підприємство «Центральний стадіон», Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств», Черкаське учбово-виробниче підприємство «УТОС», Громадська організація «Спілка батьків молоді з інвалідністю «Перспектива», Благодійна організація «Від серця до серця», Благодійна організація «Черкаське обласне відділення благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та інші.

Під час семінару фахівці Черкаського міського центру зайнятості ознайомили присутніх із Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, наголосили на основних аспектах в роботі під час проведення вищезазначених робіт. Також роботодавцям надані рекомендації та роз’яснення щодо оформлення та надання документації для організації фінансування громадських робіт.

Представники Головного управління Пенсійного фонду провели консультації по пенсійному Законодавству у рамках проекту «Школа майбутнього пенсіонера». Всі присутні ознайомились з можливістю реєстрації на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду правилами користування веб-порталом електронних послуг, надали вичерпні відповіді на питання, які цікавили присутніх та особливостями нарахування пенсійного забезпечення згідно чинного законодавства.

Черкаський міський центр зайнятості

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