Понеділок – вихідний для школярів Черкас

У понеділок, 5 березня, школи Черкас не працюватимуть. Про це щойно повідомив заступник міського голови Ігор Волошин. Чи поновлювати навчальний процес у вівторок та середу, рішення прийматиметься завтра вранці.

Ігор Володимирович пояснив, що наразі діє рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка рекомендувала департаменту освіти і гуманітарної політики призупинити навчання в школах міста із 3 по 7 березня у зв’язку з обмеженням газопостачання в державі. Про що департаментом був виданий відповідний наказ.

Проте вже в суботу ввечері Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що вимушені «канікули» перервано в зв’язку з відновленням газопостачання, проте, на розсуд місцевих органів влади.

Ігор Волошин додав, що в понеділок зранку має зібратися обласна комісія ТБНС, а вже потім – міська, яка і остаточно, як діяти профільному департаменту, тобто чи навчатимуться черкаські школярі 6 та 7 березня.

Про це інформує прес-служба міськради.

реклама