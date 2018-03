Черкаси приєдналися до ProZorro.Продажі

14 березня Черкаська міська рада підписала Декларацію про співпрацю з електронною платформою ProZorro.Продажі щодо ефективного продажу і оренди комунального майна.





«Те, що наше місто долучилося до цієї платформи, свідчить, що ми готові працювати за новими стандартами та отримувати кращий результат від реалізації міської комунальної власності на користь територіальної громади. Це також забезпечить повноцінний, відкритий доступ громадськості до інформації про результати публічних торгів», – підкреслив заступник міського голови Ігор Волошин, уповноважений на підписання Декларації.

«Усього за півтора роки ми довели ефективність платформи ProZorro.Продажі. За цей час на електронних аукціонах було продано державного майна майже на 7 мільярдів гривень. До нас вже приєднались великі державні підприємства та більше 20 міст по всій країні, які успішно продають майно на прозорих аукціонах», – розповів керівник проекту Олексій Соболев, додавши, що проект також отримав міжнародне визнання – антикорупційну нагороду від C5 Accelerate та USA Institute of Peace в рамках конкурсу «The Shield in the Cloud Innovation Challenge» https://goo.gl/hGZUwj.

Комунальні підприємства по всій країні виставляють на аукціони не тільки майно, але й право оренди, право на розміщення рекламних матеріалів, право на проведення ярмарків тощо. А у 2018 році ProZorro.Продажі стане платформою, через яку відбуватиметься мала приватизація.

Так, згідно нового Закону про приватизацію, який набрав чинності, ProZorro.Продажі стала обов'язковим інструментом для продажу комунального майна по всій країні.

«Таким чином, ми стали єдиним і обов'язковим інструментом з продажу об’єктів малої приватизації. І я закликаю місцеву владу не зволікати, а вже сьогодні починати освоювати всі необхідні інструменти аби продаж комунального майна відбувався ефективно та прозоро. У вас є все необхідне для того, щоб починати працювати з ProZorro.Продажі, в тому числі повна підтримка проектної команди», – додав він.

Нагадаємо, що до ProZorro.Продажі вже приєдналися: Донецька військово-цивільна адміністрація, Чернігівська міська рада, Чернівецька міська рада, Маріупольська міська рада, Тернопільська міська рада, Вінницька міська рада, Львівська міська рада, Дніпровська міська рада, Хмельницька міська рада, Ужгородська міська рада, Рівненська міська рада, Кременчуцька міська рада, Житомирська міська рада, міська рада міста Нова Каховка, Полтавська та Тернопільська обласні ради та інші міста, а також державні та комунальні компанії: Укргазвидобування, Укренерго, Енергоатом, ПриватБанк, Аеропорт Бориспіль, Нафтогаз, Укрпошта, Укравтодор, КП «Київський метрополітен», Автомобільні дороги України, Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, Запорізький титаномагнієвий комбінат, КПМА «Київ» (Жуляни), УКРНАФТА, НАК «Надра України» та інші.

Проект ProZorro.Продажі реалізується за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – першого в Україні та Молдові регіонального фонду прямих інвестицій з капіталом $150 млн, заснованого за фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та громадської організації Transparency International Україна – українського відділення всесвітньо відомої антикорупційної організації Transparency International, заснованої 1993 року в Берліні колишнім директором Світового банку Пітером Айґеном.

Про це пише сайт міськради

реклама