Черкаська міська рада отримає новий сайт

Під час сьогоднішнього засідання виконкому заступник міського голови Черкас Ігор Волошин вніс пропозицію розробити новий сайт міської ради, пише "Про все"



Основним аргументом він назвав те, що поточний сайт вже не відповідає сучасним запитам користувачів.

Директор департаменту організаційного забезпечення Лілія Маліщук підтвердила необхідність створення нового сайту та готовність до створення групи по роботі над новим порталом.

На розробку нового сайту буде витрачено 200 тисяч гривень

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