реклама
Книжковий фестиваль

Черкаська міська рада отримає новий сайт

19 березня 2018, 10:39 Новини Черкас та Черкаської області
Під час сьогоднішнього засідання виконкому заступник міського голови Черкас Ігор Волошин вніс пропозицію розробити новий сайт міської ради, пише "Про все"
сайт-500x360 Основним аргументом він назвав те, що поточний сайт вже не відповідає сучасним запитам користувачів.

Директор департаменту організаційного забезпечення  Лілія Маліщук підтвердила необхідність створення нового сайту та готовність до створення групи по роботі над новим порталом.

На розробку нового сайту буде витрачено 200 тисяч гривень

реклама

Інші матеріали по темі:

Коментарі  

 
+1 #2 Демократія 19.03.2018 12:15
Нема куди гроші подіти. На транспортну реформу грошей немає, а на забаганки завжди є. Хто заробить на новому сайті, який раптом став потрібний просто зараз?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #1 Водій 19.03.2018 11:46
Я в шоці: дороги у місті розбиті, а вони такі суми витрачають на "оновлення" сайту!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У Черкасах презентували фотовиставку «PROMKA» (ФОТО)
У Черкасах влаштували жіноче ралі
У Черкасах стартував перший етап ралі на серійних автомобілях (ФОТО)
Театр
Loading...