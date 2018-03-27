Прем’єр-міністр Гройсман анонсував вихід на екрани кінострічки «Черкаси»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман анонсував у «Фейсбуці» вихід у серпні на кіноекрани країни кінострічки про тральщик «Черкаси».

«У березні 2014 року під час анексії Криму російські війська заблокували український військовий корабель "Черкаси" на озері Донузлав, – нагадав керівник Уряду. – Екіпаж тральщика опирався ворогові. Окупанти вимагали від українських моряків перейти на бік Росії. Військові відмовилися і спробували вирватися з Донузлава. Однак росіяни захопили корабель, здійснивши штурм з вертольотів та швидкісних катерів».

Повідомивши про вихід трейлера фільму, Володимир Гройсман додав, що держава виділила 17 млн грн на створення стрічки. «Наш уряд завжди підтримує українське кіно, – написав Володимир Борисович. – Прем'єра запланована на серпень 2018 року. Будемо чекати».

Нагадаємо, 26 березня трейлер фільму презентували в Черкасах.

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