У Шполі розпочнуться роботи з ремонту доріг

Незабаром розпочнеться капітальний ремонт дорожнього покриття на вулицях Шполянської ОТГ. Для виконання необхідних робіт згідно зі сметою знадобляться кошти у розмірі 7 мільйонів гривень.



Про це повідомляє «Шпола.online» з посиланням на інформацію міськради.

Пропозиція щодо ремонту доріг була внесена та підтримана депутатами міської ради на черговій XVII сесії.

Голова міста Шпола, Сергій Кравченко, зазначив, що після зими стан доріг дуже тяжкий, до того ж, ремонт не відбувався на вулицях міста вже доволі давно.

У місті розпочнуть капітальний ремонт та поточний, на більшості вулиць. Понад 5 мільйонів виділено на капітальний ремонт, а 1,86 мільйона гривень – на поточний. Близько 700 тисяч гривень піде на відновлення тротуарів.

реклама