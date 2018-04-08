реклама
Книжковий фестиваль

У Шполі розпочнуться роботи з ремонту доріг

08 квітня 2018, 08:38 Новини Черкас та Черкаської області
Незабаром розпочнеться капітальний ремонт дорожнього покриття на вулицях Шполянської ОТГ. Для виконання необхідних робіт згідно зі сметою знадобляться кошти у розмірі 7 мільйонів гривень.

shpola-3

Про це повідомляє «Шпола.online» з посиланням на інформацію міськради.

Пропозиція щодо ремонту доріг була внесена та підтримана депутатами міської ради на черговій XVII сесії.

Голова міста Шпола, Сергій Кравченко, зазначив, що після зими стан доріг дуже тяжкий, до того ж, ремонт не відбувався на вулицях міста вже доволі давно.

У місті розпочнуть капітальний ремонт та поточний, на більшості вулиць. Понад 5 мільйонів виділено на капітальний ремонт, а 1,86 мільйона гривень – на поточний. Близько 700 тисяч гривень піде на відновлення тротуарів.

реклама


Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У Холодному Яру масово зацвіли рідкісні підсніжники
Від метеликів до драконів: черкащанка плете унікальні прикраси з мідного дроту
Каное на сцені під час виступу найпопулярнішого інді-гурту – чим здивували Черкаси
Театр
Loading...