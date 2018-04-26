Прокуратура вважає, що скандальну ситуацію навколо «Любави» усунуто

Прокуратура Черкаської області вважає, що ситуація з порушеннями правопорядку навколо торговельно-розважального центру «Любава» покращилася. Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомила начальник відділу ювенальної юстиції прокуратури області Валентина Колчіна.





- Органи прокуратури постійно здійснюють моніторинг засобів масової інформації, - наголосила Валентина Миколаївна. - Саме зі ЗМІ прокуратура дізналася про систематичні порушення правопорядку неповнолітніми поблизу черкаського ТРЦ «Любава».

З метою врегулювання ситуації прокуратура звернулася з листами до органів державної профілактики. Поблизу «Любави» було організоване систематичне патрулювання. Проведено роз’яснювальну і профілактичну роботу.

В результаті було складено 63 адміністративні протоколи, з них 32 за розпиття неповнолітніми спиртних напоїв в громадських місцях, 25 за куріння, 2 за доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп’яніння, 2 за невиконання батьками обов’язків виховання дітей та 1 за дрібне хуліганство.

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