Карась про відкликання депутатів: фальсифікація, знищення демократії, свавілля

Відкликання депутатів Черкаської міської ради може стати справжнім прецедентом, який у підсумку знищить демократію в місті, а згодом і в країні. Про це заявив депутат Черкаської міськради Павло Карась у коментарі "Прочерку".



— Виходить, що вибори не потрібні, як і не потрібні партії, депутати… Владу здійснюватиме група «поважних осіб» чи якась одна «впливова людина»… Не виключено, що це йде випробування якоїсь політичної технології, яка потім буде застосована в більших масштабах по всій країні, – обурюється депутат.

Йдеться про спробу відкликання депутатів міськради Альону Цегвінцеву, Тетяну Чорнобіль, Максима Шадловського, Віталія Косяка та Максима Скорика. Відповідні збори, де порушувалося питання відкликання, проходили 30 березня на «ТЕМПІ».

– На сьогодні Черкаси як завжди є полігоном для відпрацювання самих брудних технологій на виборчій ниві. Цього разу вибори можуть бути просто непотрібні, бо відбувається фактично повне знищення демократії. У Черкасах відбувається спроба людей з кримінальним або, скажемо інакше, людей з важкою долею взяти контроль над містом. При цьому технологія така, що не передбачає участі людей в цьому контролі і нівелює вибори… Я говорю про спробу відкликання депутатів. Але ж відповідно до Конституції, влада належить народу і саме він реалізовує своє право на владу шляхом виборів, референдумів і шляхом майданів (останнє стосується українських реалій). Проте у черкаських реаліях виходить так, що людей привозять на завод і дають вказівку голосувати за відкликання якоїсь персоналії, що викликає як мінімум здивування, – зазначив Павло Карась.

Він наголошує: привезли кілька сотень людей на приватне підприємство і дали вказівку одноголосно проголосувати за протокол, де вказано, що виборці мають претензії до якихось депутатів. Далі нібито збираються підписи по кожному депутату, але ж списки не перевірялися.

– І тоді кимось приймається рішення, що депутати вже не депутати?! Вважаю, що міська територіальна виборча комісія перетворилася в філіал певної злочинної організації, де все це відбувається. Припускаю, що там ходять гроші між людьми і закон не передбачив якусь відповідальність виборчої комісії за порушення під час цієї процедури відкликання депутатів, як це чітко прописано в законі і застосовується при порушенні під час виборчого процесу, – каже Павло Карась.

Депутат заявляє, що нинішнє відкликання депутатів можна на звати не інакше як фарсом.

– Я голова міської організації ВО «Черкащани». Офіс в центрі міста і щодня його відвідують кілька десятків людей. Не було жодної скарги на нашого депутата Максима Скорика. Так само і по обласному офісу. Тобто, жодних претензій на депутата не надходило. І раптом скликаються збори на заводі «ТЕМП», що належить Михайлу Бродському і депутат від партії Вільних демократів ставить питання про відкликання депутата від партії ВО «Черкащани» з тією мотивацією, що депутат не виконує статут партії ВО «Черкащани». Де логіка? Водночас збираються підписи, які не перевіряються, чи дійсно вони є… Як ще можна назвати таку ситуацію? Виходить депутат Скорик заважає своєю діяльністю лише депутатам від фракції ПВД. Тут вже вибачте, позиції кожної фракції можуть різнитися і це й називається демократія. А найабсурдніше, що в ТВК від керівництва партії ВО «Черкащани» про відкликання депутата Скорика при тому, що ніякого рішення керівна верхівка партії не приймала. Засідання по зверненню до ТВК про відкликання Максима Скорика відбуватиметься згодом і колегіально. Тож ми звернулися до правоохоронних органів щодо фальсифікації відповідного документу, – розповів депутат Павло Карась.

Поряд з тим він закликає всі демократичні сили, які залишилися в Черкасах, звернути увагу на кричущий момент по відкликанні депутатів.

– Питання не в захисті депутатів, а в захисті демократії. Інакше вибори будуть абсолютно зайві. Це свавілля і якщо його не припинити, то завтра владу в місті остаточно візьмуть бандити і писатимуть в протоколах що завгодно і обиратимуть замість нас кого завгодно. Якщо ви хочете подивитися, як працює міст, де владу узурпувала певна сила, і немає ніякої альтернативи, то їдьте в Смілу і подивіться. Це місто часто згадується у Всеукраїнських новинах через багато проблем, які воно має. Не хочеться, щоб Черкаси чекала схожа доля, – сказав Павло Карась.

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