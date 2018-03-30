У Черкасах відкликають п’ятьох депутатів. Самі депутати і мер вважають, що збори пройшли з порушеннями

Громадські збори щодо відкликання п’ятьох депутатів Черкаської міської ради відбулися у Черкасах 30 березня. Йдеться про Альону Цегвінцеву, Тетяну Чорнобіль, Максима Шадловського, Віталія Косяка та Максима Скорика.

Фото vikka.ua

Як повідомляє vikka.ua, збори відбулися за ініціативою чотирьох виборців – депутатів Олександра Згіблова і Тараса Коломійця, а також активістів Сергія Кузляєва і Юрія Кубрицького.

«Ми провели збори в орендованому мною приміщенні ТОВ "ГРУПА ВЕНЕТО", на які прийшло 412 осіб. За законом, для проведення громадських зборів потрібно було зібрати не менше 300 виборців. У голосуванні взяли участь майже всі присутні – 410 осіб, які проголосували за відкликання п’яти депутатів, а також створення по кожному з депутатів ініціативної групи в кількості 61 особи, які будуть подані в ТВК. Було затверджено підписний лист, по якому збиратимуть підписи, та представників, які будуть реєструвати ці документи в ТВК. Протягом двох днів ми маємо подати в ТВК усі пакети документів і за законом з наступного тижня почати збирати підписи», – повідомив Олександр Згіблов.

За його словами, щодо відкликання кожного з депутатів має бути зібрано близько 1500 підписів. На це в ініціаторів зборів є 20 днів.

Фото vikka.ua

Як наголосив пан Згіблов, відповідно до вимог закону, організатори повідомили про проведення зборів засоби масової інформації. Так, на заході були акредитовані представники чотирьох ЗМІ. На захід також прийшов міський голова Анатолій Бондаренко, який відразу їх покинув.

«Причин відкликання депутатів кілька. По-перше, троє депутатів, які балотувалися від Партії вільних демократів, відкликаються по простій причині: вони підтримували забудову берегової смуги міста. У нашій передвиборчій програмі був один із основних пунктів – не забудовувати житловим будівництвом берегову смугу Черкас. На жаль, їхні голосування за останні кілька місяців підтвердили те, що вони підтримують забудову житловим будівництвом, що й відбувається зараз з їхньої подачі. Що стосується виконання передвиборчих програм депутатів Віталія Косяка і Максима Скорика – вони теж порушили свої передвиборчі обіцянки. Наприклад, Косяк не голосував за звернення до Верховної Ради про повернення постраждалим черкасцям вкладів кредитних спілок. А Максим Скорик також підтримував забудову міста всупереч партійним засадам», – наголосив Тарас Коломієць.

Депутати Черкаської міськради, обрані від Партії вільних демократів, Альона Цегвінцева, Тетяна Чорнобіль та Максим Шадловський, представник Радикальної партії Віталій Косяк і обранець від ВО «Черкащани» Максим Скорик вважають, що проведені сьогодні збори з їх відкликання, було проведено всупереч закону. Про це вони заявили під час брифінгу в міськраді.

Фото Zmi.ck.ua

За словами Альони Цегвінцевої, ініціатори (Партія вільних демократів), відповідно до законодавства, мали повідомити про час і місце проведення зборів через пресу. Цього, вочевидь, або не було зроблено зовсім, або, як припустив Максим Шадловський, оголошення опублікували в котрійсь із малотиражних газет. У будь-якому разі депутати, яких відкликають, мали право виступити перед зібранням і висловити свою думку.

Як зазначив Максим Шадловський, йому про збори та їхню мету повідомив знайомий. «Його самого запросили на збори з іншого приводу», – додав пан Шадловський. Коли ж депутати, яких планувалося відкликати, прибули до місця проведення зборів на підприємство «ТЕМП», їх усередину не пустили. Тож вони мусили викликати поліцію.

Як заявив депутат Віталій Косяк, на його думку, завдання зборів – розвалити більшість у міськраді, яка підтримує мера Анатолія Бондаренка, й таким чином дестабілізувати роботу ради й «затягнути місто в колапс».

На думку ж міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, оприлюднену на сайті міськради, правову оцінку громадським зборам з відкликання п’ятьох депутатів Черкаської міської ради, які практично в таємному режимі сьогодні відбулися у Черкасах на території заводу «ТЕМП», мають дати правоохоронні органи.

– Розцінюю цю ситуацію як свідомий тиск, аби заблокувати роботу Черкаської міської ради та відправити у відставку новообраний склад виконавчого комітету, – наголосив Анатолій Васильович.

На його погляд, такий сценарій вигідний тим, хто знову хоче повернутись до влади з єдиною ціллю – мати доступ до бюджетних грошей.

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