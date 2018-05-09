Дітей з реанімації переводять у загальні відділення, - Воронов

Директор департаменту освіти і гуманітарної політики Сергій Воронов у "Фейсбуці" інформує про ситуацію з дітьми, які отруїлися в школі №8:



На щастя, спостерігається хороша тенденція, дітей з реанімації переводять у загальні відділення, звідки (під розписку) їх навіть передають батькам. Хоча завтра всі вони будуть змушені повторно здати аналізи для перевірки їхнього стану.

Діти, що не були госпіталізовані проходять перевірки стану здоров'я в міській дитячій лікарні.

Педпрацівники, які вчора були госпіталізовані, станом на ранок почувають себе набагато краще і вже завтра, за їх словами, готові йти на роботу.

Однак, станом на тепер не визначено чи відновиться навчальний процес в школі завтра, адже ми і досі не маємо ніяких рішень міської та обласної комісій з надзвичайних ситуацій.

Ризикувати здоров'ям дітей, очевидно, ніхто не буде.