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Дітей з реанімації переводять у загальні відділення, - Воронов

09 травня 2018, 09:57 Новини Черкас та Черкаської області

Директор департаменту освіти і гуманітарної політики Сергій Воронов у "Фейсбуці" інформує про ситуацію з дітьми, які отруїлися в школі №8:

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"Разом з куратором галузі Ігор Коломоєць розпочали день з відвідин обласної лікарні, в яку були госпіталізовані вчора діти 8 школи.

На щастя, спостерігається хороша тенденція, дітей з реанімації переводять у загальні відділення, звідки (під розписку) їх навіть передають батькам. Хоча завтра всі вони будуть змушені повторно здати аналізи для перевірки їхнього стану.

Діти, що не були госпіталізовані проходять перевірки стану здоров'я в міській дитячій лікарні.

Педпрацівники, які вчора були госпіталізовані, станом на ранок почувають себе набагато краще і вже завтра, за їх словами, готові йти на роботу.

Однак, станом на тепер не визначено чи відновиться навчальний процес в школі завтра, адже ми і досі не маємо ніяких рішень міської та обласної комісій з надзвичайних ситуацій.

Ризикувати здоров'ям дітей, очевидно, ніхто не буде.

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Коментарі  

 
+1 #1 Чорнобаївець 09.05.2018 11:50
Скоріш за все, якесь ювенальне дитятко попустувало.
гербіцид, інсектицид... хіба мало що вдома для дачі куплено.
ВЧ - ні до чого.
"Азот" і зд. вокзал далеко. Аби подуло звідти, то пів Черкас би накрило.
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