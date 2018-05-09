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З’ясувалося, скільки всього дітей і вчителів отруїлися в Черкасах (відео)

09 травня 2018, 18:28 Новини Черкас та Черкаської області

Станом на 9 травня стан дітей стабілізувався, усі знаходяться у свідомості та почуваються задовільно. Із реанімаційного відділення 11 школярів переведені на стаціонар. Загалом у лікувальних закладах міста Черкаси перебуває 53 учня та 4 вчителів.

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Нагадаємо, 8 травня о 9:13 на території загальноосвітньої школи № 8 міста Черкаси під час проведення шкільної лінійки, на якій перебували 424 учні, відчули погіршення самопочуття та почали втрачати свідомість 15 учнів школи (2-9 класи). Згодом кількість звернень за медичною допомогою збільшилась до 53.

Головною версією отруєння наразі залишається локальне розпилення невідомої речовини. З цього приводу активно працюють правоохоронці. Про це інформує прес-служба управління ДСНС України в Черкаській області/

Також пропонуємо переглянути відео ДСНС з події.

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