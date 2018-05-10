83-річна черкащанка, в якої два роки тому «віджали» квартиру, повернулася додому

Не надто типовий випадок для нашого часу: родичам 83-річної черкащанки, в якої було нахабно відібрано помешкання, вдалося домогтися його повернення.





«Прочерк» уже не раз інформував про те, як черкаському адвокатові (тепер уже колишньому) Сергію Гартингеру вдалося заволодіти квартирою літньої жительки Черкас Уляни Бабешиної, яку вона ділила зі своїм сином Володимиром. Коротко нагадаємо суть справи.

У жовтні 2015 року Уляна Трохимівна стала отримувати зменшену пенсію. Як невдовзі з’ясували її родичі, гроші з пенсії стали відраховувати на користь Придніпровського відділу Державної виконавчої служби. З’ясувавши причини цих відрахувань, Уляна Трохимівна і її близькі дізналися, що вона нібито винна якомусь С. Пиркалу понад 88 тисяч гривень, через що Придніпровський районний суд заочним рішенням (бувають і такі!) постановив відраховувати борг з її пенсії.

Пікантності ситуації додавало те, що про існування С. Пиркала і свого багатотисячного боргу пенсіонерка дізналася лише в цей момент.

Із згаданого заочного рішення суду стало зрозуміло, що пан Пиркало отримав право відшкодування боргу від черкащанина Сергія Гартингера. Цей останній нібито хотів купити у Уляни Трохимівни помешкання, дав їй завдаток 7,5 тис. доларів США, а вона передати помешкання відмовилася.

Оскільки жодних коштів жінка ні в кого не брала, вона звернулася до Придніпровського суду про перегляд заочного рішення щодо відшкодування боргу. Але це сталося аж у березні 2016 року, а між двома судами відбулося чимало важливих подій. Відрахуваннями з пенсії «кредитор» не обмежився. Виконавча служба примудрилася арештувати помешкання Уляни Бабешиної, виставити його на торги і продати... тому самому Сергієві Гартингеру.

Коли Уляна Трохимівна та її родичі дізналися про всі ці фокуси, вони почали скаржитися в суд і в поліцію. Але це не зупинило нового «власника». 6 серпня 2016 року рано вранці невідомі в присутності пана Гартингера вдерлися до квартири жінки і витягли звідти її та її дочку, яка саме гостювала в Уляни Трохиміни. Жінок виставили у під’їзд у самих нічних сорочках. Не віддали ані одягу, ані меблів, ані особистих речей. Та що там речей, не віддали навіть вставну щелепу, яку літня жінка витягла на ніч. А квартиру Сергій Михайлович швиденько продав.

– Навіть свої гроші не повернув, які вклав у квартиру, – свого часу бідкався пан Гартингер у коментарі «Прочерку». – Для мене теж усе це – неприємна ситуація.

Родичі Уляни Трохимівни – її син Анатолій та невістка Тамара – взялися активно відстоювати права матері. Вони залучили адвоката, звернулися до поліції, прокуратури, журналістів та громадських діячів, подали позов до суду.

Як результат, 15 січня 2018 року Придніпровський районний суд ухвалив визнати торги з продажу помешкання Уляни Трохимівни недійсними, а саме помешкання – витребувати у нинішнього власника. Рішення набуло чинності.

10 травня в присутності представника поліції Уляна Трохимівна ввійшла у свою квартиру. Щоправда, її речей там майже не залишилося. Кілька разів змінювалися власники, в квартирі планували робити ремонт, тож усе майно або поламане, або взагалі знищене.

– Ось тут стояв телевізор, ось тут шафа. Ось тут висіли фотографії батьків, чоловіка... А там – ікони. З ними ще мої батьки колись вінчалися, – бідкалася Уляна Трохимівна, витираючи тремтячими руками сльози.

Як зазначають її родичі та адвокат, наразі проти кривдників жінки порушено три кримінальні справи – за шахрайство, крадіжку та неналежне виконання обов’язків працівниками виконавчої служби.

– Домогтися справедливості вдалося завдяки підтримці громадської організації «Народний контроль» і людей, які так само, як і ми, постраждали від осіб, що позбавляли людей їхніх законних помешкань, – розповів «Прочерку» син Уляни Трохимівни Анатолій Бабешин. – Ці постраждалі допомагали порадами і підтримкою. Дуже дякуємо телеканалу «Інтер» і зокрема журналісту Станіславу Кухарчуку, який привернув увагу багатьох до нашої проблеми. І, звісно, велика подяка нашому адвокатові Володимиру Юдіну.

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