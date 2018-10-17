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Кухарчук про Вельбівця: «Ви знаєте, чия це людина…»

17 жовтня 2018, 12:09 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Керівник Нацкорпусу Дмитро Кухарчук заявив, що зараз загрози несе феодалізм. Про це він сказав на позачерговій сесії Черкаської облради, де з другої спроби йому таки надали слова.

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– Реформа децентралізації передбачає, що люди житимуть як хочуть. Але є одна людина, яка хоче закупити область – це Косюк. Він захоплює інформаційний простір, намагається зайти в кожне на Черкащині село. Весь цей процес затягування, який несе Олександр Іванович…

Ви знаєте чия це людина і які цілі він ставить! А коли Олександр Іванович так сильно противиться, то прошу якогось депутата запропонувати пропозицію змінити в нас голову облради! – сказав Кухарчук, маючи на увазі сьогоднішню відмову голови облради ставити на порядок денний питання про прийняття перспективного плану формування територій громад Черкаської області.

Нагадаємо, що Вельбівець не міг поставити про перспективний план на розгляд, бо воно не затверджено і не розглянуто регламентною комісією.

- Я на відміну від багатьох з вас ні на кого не працюю і нікому в жменю не заглядаю, - сказав Вельбівець. – Але анархію в облраді під чийсь інтерес запроваджувати не будемо.

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Коментарі  

 
0 #1 ченчик 17.10.2018 12:19
Можливо Кухарчук і правий, але нікуди не подінешся- нинішній суспільний устрій таки несе нам феодалізм, тільки з більш культурним обличчям. Але поїзд набирає хід, і вже нічого не поробиш- сприймаймо те, що є.
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