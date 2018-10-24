Опозиційні депутати отримали додатковий «козир», аби відсторонити мера Черкас від справ

Сьогодні депутат Черкаської міської ради Олександр Галицький оприлюднив висновок науково-правового характеру від науковців Інституту держави і права ім. В. Корейського Академії наук України. Цей документ містить правову оцінку діям черкаського міського голови Анатолія Бондаренка. Зокрема, скликання ним у Каневі позачергової сесії міської ради.



Про це повідомляє видання «Про все».

– Я та частина депутатів звернулись до Асоціації міст України щодо надання оцінки діям міського голови Черкас та скликання ним позачергової таємної сесії 22 серпня цього року, - зауважив Олександр Радуцький. – Асоціація міст у свою чергу звернулась до науковців та незалежних експертів з питань конституційного права та місцевого самоврядування. Фахівці на основі наданих документів констатували – дії міського голови Анатолія Бондаренка містять ознаки грубих порушень норм ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Експерти зробили висновок , що чинність рішень 57-ої позачергової сесії має бути оскаржено в суді. Олександр Радуцький підкреслив, що цей документ надає впевненості в правильності дій опозиції, яка вже увійшла в судовий процес з міським головою. Він також допускає, що висновок науковців може стати гарним та обґрунтованим аргументом у судах.

Наразі мова може вестися про відсторонення Анатолія Бондаренко від справ в управлінні містом. Але не виключено й те, що буде ініційовано імпічмент мера.

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