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Під путінські санкції потрапили й черкащани

01 листопада 2018, 14:00 Новини Черкас та області / Черкаські новини

В РФ опублікували перелік українців та компаній, проти яких запроваджено спеціальні економічні заходи, що суттєво обмежують діяльність зазначених осіб на території Росії.

Фото УНІАН


Про це інформує «Економічна правда».

Санкції введені урядом РФ на виконання указу президента «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ».

Серед українських політиків, що потрапили під російські санкції, – перший заступник голови Верховної Ради України, уродженка Черкас Ірина Геращенко, народний депутат, уродженка Жашкова Світлана Заліщук, народний депутат, уродженець Черкас Олег Петренко.

До списку потрапили підприємці, які походять із Черкащини або ведуть тут свій бізнес, – Юрій Косюк (агрохолдинг МХП, «Наша Ряба»), Олексій Вадатурський (агрохолдинг «Нібулон») та Олег Гладковський (автомобільна корпорація «Богдан»).

Крім того, урядом РФ запроваджено санкції проти 68 українських компаній, серед яких черкаські ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасигаз», жашківське ПАТ «Украгро НПК», а також ТОВ «СГП «Нібулон» та група компаній «Миронівський хлібопродукт».

Усім фізичним та юридичним особам, що потрапили під російські санкції, заблоковано безготівкові грошові кошти, цінні папери та майно на території РФ (якщо таке є), заборонено переказ коштів за межі РФ. Санкції введено у відповідь на обмежувальні заходи, запроваджені проти громадян та юридичних осіб РФ, запроваджені Україною.

Цікаво, що серед найбагатших людей України в російському санкціному списку є Віктор Пінчук, Костянтин Жеваго, але відсутні Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко, Віталій Хомутинник, Вагіф Алієв, Борис Колєсніков, брати Суркіси, Сергій Льовочкін.

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Коментарі  

 
0 #1 ??? 01.11.2018 14:27
Та ладно! А за що ж лояльну до них "Нашу двоголову рябу"? :D
Чи це за принципом: "Бий своїх, щоб чужі боялись"?
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