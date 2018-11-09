Бондаренко: «Питання звільнення директора КП «Черкасиводоканал» не стоїть»

У засобах масової інформації та в соціальних мережах з'явилися повідомлення про можливе звільнення директора КП «Черкасиводоканал» Сергія Овчаренка та нібито наміри приватизувати це підприємство.

Як повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, перед початком нового бюджетного року комісія міськради перевіряє фінансово-господарську діяльність низки комунальних закладів.

– Ми хочемо об'єктивно перевірити, наскільки ефективно використовуються бюджетні кошти, з'ясувати, чи не було фінансових порушень, – цитує міського голову офіційний сайт міськради. – У жодному разі питання звільнення директора не стоїть, як і приватизації цього підприємства. Зараз воно одне з найкращих у нашому місті як за якістю надання послуг, так і за рівнем обслуговування населення. Тим більше, ми завжди виступали за розвиток комунальних підприємств, для цього поступово купуємо нову техніку та обладнання. Ми й далі працюватимемо в цьому напрямку.

Міський голова закликав не поширювати чутки, які дестабілізують клімат у колективі, задля власного піару.

Фото: «Вичерпно».

реклама